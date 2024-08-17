عنكبوت طوله مليمترات يقتل شابا

توفي إيطالي في الثالثة والعشرين من عمره، اليوم السبت، جرّاء مضاعفات تعرضه للدغة عنكبوت من نوع صغير الحجم على ما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، وهو ثاني حادث مميت من هذا النمط خلال الصيف الجاري في إيطاليا.

فارق جوزيبي روسو، الحياة فجرا في مستشفى باري (جنوب إيطاليا) إثر صدمة إنتانية وفشل عام في أعضائه الحيوية بعد أكثر من شهر على تعرضه للدغة في ساقه.

في يوليو الماضي، توفي الشرطي فرانكو أييلو (52 عاما) من جزيرة صقلية إثر لدغة عنكبوت من النوع نفسه.

وتنتشر العناكب من نوع Loxosceles rufescens في دول البحر الأبيض المتوسط وآسيا وأميركا الشمالية، وفقا للقائمة العالمية للعناكب التي يتولى وضعها متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة السويسرية برن.

يتميز هذا العنكبوت بأنه صغير الحجم (يصل إلى 7,5 مليمترات)، ويحمل على جسمه بقعة على شكل آلة الكمان، وهو سبب تسميته أيضا (بالفرنسية) "العنكبوت عازف الكمان".

ويفضّل هذا النوعمن العناكب الأراضي القاحلة والشقوق، وكثيرا ما يكون موجودا بالقرب من المنازل، وخصوصا الحدائق.