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الترفيه

"انستجرام" تضيف خاصية جديدة

"انستجرام"
25 أغسطس 2024 09:53

أضافت منصة التواصل الاجتماعي  انستجرام خاصية جديدة تسمح للمستخدم بإضافة قطعة موسيقية أو أغنيته المفضلة إلى ملفه الشخصي.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا ، أن المستخدم يستطيع إضافة الأغنية إلى ملفه الشخصي بالنقر على زر "تعديل الملف  الشخضي" والبحث عن اسم الأغنية التي يريدها في مكتبة إنستجرام الموسيقية. وكما يحدث عند اختيار الأغنية لإضافتها إلى انستجرام ريلز أو إنستجرام ستوريز يمكنه اختيار مقطع مدته 30 ثانية  لإضافته من خلال تحريك المؤشر نحو اليسار أو اليمين. وعلى عكس الحال في منصة التواصل الاجتماعي السابقة ماي سبيس التي كانت توفر هذه الخاصية، فإن الأغنية الموجودة على الملف الشخصي  للمستخدم في إنستجرام لا تعمل بشكل آلي عندما يفتح أي شخص الملف، وإنما يجب عليه النقر على زر التشغيل أولا. كما يمكن للمستخدم حذف الأغنية أو تغييرها في أي وقت من خلال استخدام زر "تعديل الملف الشخصي".

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 يذكر أن انستجرام بدأت اختبار خاصية إضافة الموسيقى إلى الملفات الشخصية في عام .2022 وتستهدف الخاصية الجديدة  تحسين ملفات المستخدمين بالسماح لهم بالتعبير عن أذواقهم الموسيقية وتحسين تعبيرهم الإبداعي على ملفهم الشخصي.

المصدر: وكالات
منصات التواصل الاجتماعي
إنستجرام
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