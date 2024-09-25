ركين سعد تحاول إنقاذ «رامبو»

محمد قناوي (القاهرة)

أعربت الممثلة ركين سعد عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، الذي شارك في مسابقة «آفاق إكسترا» بمهرجان فينيسيا السينمائي.

وقالت ركين إنها تحمست للعمل لأن القصة جديدة وقد تفاعلت معها فور قراءتها.

وأضافت أن الأحداث تدور حول شاب ثلاثيني يتورط مع كلبه «رامبو»، في حادث خطير من دون ذنب، ليصبح بين عشية وضحاها مطارداً من جاره، الأمر الذي يدفعه للبحث عن طريقة آمنة للنجاة وإنقاذ «رامبو» من مصير مجهول.

وكانت ركين قد انتهت من تصوير دورها في الفيلم الجديد «بومة»، للمخرج زيدان حمدان، بطولة جوانا عريضة، مجد عيد، نبيل الراعي، وحنان الحلو، وتدور أحداثه في إطار الجريمة، وتتمحور الشخصية الرئيسة حول البومة، التي تلعب شخصيتها، وهي عضو في عصابة مشهورة بمهارتها في استخدام السكين، لكنها تتورط في صراع على السلطة، وتواجه صدمات ماضيها البائس والمؤلم باعتبارها فتاة يتيمة.

وأوضحت أنها ركزت على مسلسلات المنصات خلال الفترة الماضية، نتيجة قصر عدد حلقاتها، وعدم استغراق وقت طويل في وتصويرها، كما أن إيقاع الأحداث سريع، وهو أمر جيد للمشاهد والممثل.

وشاركت ركين سعد في مسلسل «سفاح الجيزة»، الذي عُرض عام 2023، بطولة أحمد فهمي، وتدور أحداثه حول جرائم قتل متسلسلة، وقدمت فيه شخصية اعتبرتها الأصعب في مسيرتها الفنية، بسبب الغموض الشديد الذي يحيط بها.