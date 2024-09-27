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7 صفات تميِّز الأشخاص المحببين

7 صفات تميِّز الأشخاص المحببين
28 سبتمبر 2024 01:07

ترجمة: عزة يوسف
حدَّد علماء النفس بعض عادات الأشخاص التي تجعلهم جذابين بشكل استثنائي، هؤلاء الذين يجذبونك على الفور، محببون بشكل لا يصدق، ومن الصعب أن تعرف سبب ذلك تحديداً، وإليك بعض الأسباب كما ذكرها موقع Geediting الأميركي:

مستمعون
يوضح علم النفس، أن الأشخاص المستمعين غالباً ما يكونون محببين بشكل كبير، فعندما يستمع إليك شخص بصدق تشعر بالتقدير والتفهم، كما أنهم ينتبهون إلى مشاعرك ولغة جسدك ويشاركون بشكل كامل في المحادثة.

جدارة بالثقة
يعرف هؤلاء الأشخاص قيمة الحفاظ على كلمتهم ووعودهم، إنهم الذين يمكنك الاعتماد عليهم ليكونوا بجانبك إذا وعدوا بذلك. 

متعاطفون
يُعد التعاطف والقدرة على فهم ومشاركة مشاعر الآخرين سمة إنسانية أساسية. ويقول العلماء: إن هذه القدرة تجعل الأشخاص الذين يتمتعون بها محببين للغاية.

إيجابيون
الإيجابية شيء معدٍ، ووجودك بجانب هؤلاء الأشخاص يغير نظرتك للمواقف، ولا يعني ذلك تجاهل السلبيات، بل رؤية الأفضل والحفاظ على الأمل.

لطفاء
يفهم الأشخاص المحببون التأثير العميق للأفعال اللطيفة، فشكر من يقدم لك القهوة أو إبقاء الباب مفتوحاً لمن خلفك مواقف صغيرة، لكنها تترك انطباعاً كبيراً ورائعاً.

احترام الحدود
يُعرف الأشخاص المحببون أن احترام حدود الآخرين أمر أساسي في أي علاقة، وهذا يظهر تقديرهم لمشاعر الآخرين ويدل على الاحترام والمجاملة.

وعي ذاتي
قد يكون الوعي بالذات أهم سمات الأشخاص المحببين، ويتمثل في القدرة على معرفة حالتك المزاجية ومشاعرك ودوافعك، ويقومون بتعديل سلوكهم وفقاً لذلك، فهم يعرفون متى يتحدثون ومتى يستمعون.

علماء النفس
علم النفس
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