مايكروسوفت تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" لإدارة ملفات OneDrive

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot على منصة OneDrive، بهدف تحسين تجربة المستخدمين في إدارة الملفات المخزنة سحابيًا.



يأتي هذا الإطلاق ضمن التوسع التدريجي الذي بدأته مايكروسوفت منذ بداية عام 2024 بإضافة مساعد Copilot إلى جميع تطبيقاتها الإنتاجية، مع تخصيص مفتاح خاص له في بعض الأجهزة.



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المساعد الجديد متاح حاليًا لمستخدمي الشركات المرخصين، ويوفر ميزات متميزة لتوفير الوقت وزيادة الإنتاجية. من أبرز هذه الميزات:





إنشاء ملخصات سريعة للملفات الكبيرة





يسمح Copilot للمستخدمين بتوليد ملخصات مختصرة لما يصل إلى خمسة ملفات في نفس الوقت، مما يختصر عملية البحث عن النقاط الرئيسية في الوثائق الطويلة.





مقارنة الفروقات بين الملفات



يمكن للمستخدمين مقارنة ما يصل إلى خمسة ملفات بسرعة وسهولة عبر عرض الفروقات الرئيسية بينها في جدول مرتب، دون الحاجة إلى فتح الملفات نفسها.





الإجابة على الأسئلة المعقدة حول الملفات





يساعد Copilot المستخدمين في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمحتوى المخزن في عدة وثائق، دون الحاجة إلى البحث داخل كل وثيقة على حدة.



"كوبايلوت" سيكون متاحاً للمستخدمين ذوي الحسابات المدعومة بالخدمة، وستظهر زر مساعد copilot عند تمرير المؤشر فوق الملفات المتوافقة، وهو ما سيتيح استخدامه لتلخيص محتويات ملفات متعددة دفعة واحدة.



هذه الإضافة تأتي ضمن جهود مايكروسوفت لتبسيط إدارة الملفات السحابية وزيادة كفاءة المستخدمين في بيئة العمل الرقمية.