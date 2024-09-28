الأحد 29 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مايكروسوفت تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" لإدارة ملفات OneDrive

مايكروسوفت تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" لإدارة ملفات OneDrive
28 سبتمبر 2024 22:46

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot على منصة OneDrive، بهدف تحسين تجربة المستخدمين في إدارة الملفات المخزنة سحابيًا.

يأتي هذا الإطلاق ضمن التوسع التدريجي الذي بدأته مايكروسوفت منذ بداية عام 2024 بإضافة مساعد Copilot إلى جميع تطبيقاتها الإنتاجية، مع تخصيص مفتاح خاص له في بعض الأجهزة.

أقرأ أيضاً.. مايكروسوفت تعزز أمان ميزة Recall في ويندوز 11

المساعد الجديد متاح حاليًا لمستخدمي الشركات المرخصين، ويوفر ميزات متميزة لتوفير الوقت وزيادة الإنتاجية. من أبرز هذه الميزات:

إنشاء ملخصات سريعة للملفات الكبيرة



يسمح Copilot للمستخدمين بتوليد ملخصات مختصرة لما يصل إلى خمسة ملفات في نفس الوقت، مما يختصر عملية البحث عن النقاط الرئيسية في الوثائق الطويلة.

أخبار ذات صلة
مايكروسوفت تعزز أمان ميزة Recall في ويندوز 11
جوجل.. تحويل الفيديوهات إلى بودكاست بضغطة زر



مقارنة الفروقات بين الملفات

يمكن للمستخدمين مقارنة ما يصل إلى خمسة ملفات بسرعة وسهولة عبر عرض الفروقات الرئيسية بينها في جدول مرتب، دون الحاجة إلى فتح الملفات نفسها.



الإجابة على الأسئلة المعقدة حول الملفات

يساعد Copilot المستخدمين في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمحتوى المخزن في عدة وثائق، دون الحاجة إلى البحث داخل كل وثيقة على حدة.


"كوبايلوت" سيكون متاحاً للمستخدمين ذوي الحسابات المدعومة بالخدمة، وستظهر زر مساعد copilot عند تمرير المؤشر فوق الملفات المتوافقة، وهو ما سيتيح استخدامه لتلخيص محتويات ملفات متعددة دفعة واحدة.

هذه الإضافة تأتي ضمن جهود مايكروسوفت لتبسيط إدارة الملفات السحابية وزيادة كفاءة المستخدمين في بيئة العمل الرقمية.

المصدر: وكالات
مايكروسوفت
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
حمدان بن محمد يختتم زيارة رسمية لأوزبكستان
علوم الدار
حمدان بن محمد يختتم زيارة رسمية لأوزبكستان
اليوم 20:34
رئيس الوزراء الغيني أمادو أوري با، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
غينيا مستعدة للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات في هايتي
29 سبتمبر 2024
جانب من الفعالية
الأخبار العالمية
رئاستا مؤتمر الأطراف COP28 وCOP29 تستضيفان حدثاً رفيع المستوى لدعم العمل المناخي
29 سبتمبر 2024
لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
لافروف يوجه تحذيرا إلى الدول الغربية
29 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©