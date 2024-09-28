مايكروسوفت تعزز أمان ميزة Recall في ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديثات مهمة لميزة "Recall" المثيرة للجدل في نظام التشغيل ويندوز 11، والتي كانت مقررة للإطلاق في يونيو الماضي مع أولى أجهزة الحاسوب المزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت بلس".



وبعد تلقي انتقادات واسعة حول قضايا الأمان في النسخة الأولية، قامت مايكروسوفت بإعادة تصميم الميزة لتوفير تحسينات كبيرة تضمن حماية البيانات المجمعة.

تم تطوير ميزة Recall لتمكين الذكاء الاصطناعي من التقاط لقطات شاشة بشكل دوري، مما يسمح للمستخدمين بالبحث عن أي محتوى ظهر على الشاشة سابقًا. وأكدت مايكروسوفت أن هذه الميزة ستكون اختيارية بالكامل، حيث يمكن للمستخدمين تفعيلها أو إلغائها بسهولة.





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كما أوضحت الشركة أنه يمكن إلغاء تثبيت الميزة تمامًا، مما يتيح للمستخدمين حذف جميع البيانات المرتبطة بها. من بين التحسينات الأمنية الجديدة، سيتم تشفير جميع البيانات المجمعة، مع ربطها بوحدة "Trusted Platform Module" (TPM)، ولن يتمكن أحد من الوصول إليها إلا بتفويض من "Windows Hello" باستخدام تقنية التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع أو الرقم السري (PIN).





ستتم معالجة البيانات ضمن بيئة افتراضية آمنة، مما يوفر حماية إضافية ضد الهجمات الإلكترونية. كما سيتمكن المستخدمون من حذف أجزاء محددة من بياناتهم، سواء لفترة زمنية معينة أو تطبيق أو موقع ويب، أو حتى حذف جميع البيانات دفعة واحدة.







وأشارت مايكروسوفت إلى أنه لن يُسمح بتثبيت ميزة Recall على الأجهزة غير المؤهلة لتشغيل مزايا كوبايلوت بلس، مما يضمن أن الأنظمة التي تشغّل هذه الميزة تفي بمتطلبات الأمان.





وستكون النسخة الجديدة متاحة لمشتركي برنامج ويندوز التجريبي Windows Insider في أكتوبر، مع عدم تحديد موعد للإطلاق العام خارج هذا البرنامج.