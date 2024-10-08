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«زنبق السلام».. فوائد جمالية وصحية

«زنبق السلام».. فوائد جمالية وصحية
9 أكتوبر 2024 01:10

ترجمة: عزة يوسف

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تُعد النباتات طريقة مثلى للتجديد الطبيعي في المنزل، إلا أن بعضها ليس ذا فائدة جمالية فحسب، وله فوائد صحية خفية أيضاً، ويمثل نبات زنبق السلام أحد تلك النباتات، فحسبما نقل موقع «My London News» البريطاني على لسان خبراء النباتات، أن إحدى مزايا هذا النبات هي قدرته على تنقية الهواء من السموم مثل البنزين والفورمالديهايد والأمونيا وثلاثي كلور الإيثيلين والزيلين، والتي عادة ما توجد في منتجات التنظيف والأثاث. كما يساعد نبات زنبق السلام في تنظيم مستويات الرطوبة في المنزل، فأوراقه تمتص الرطوبة الزائدة وتمنع نمو العفن في الأماكن الرطبة مثل الحمامات، وتحافظ على مستوى رطوبة مثالي في المنزل، خاصة في أشهر الشتاء.
وبالإضافة إلى فوائده الصحية، يتمتع نبات زنبق السلام برائحة جميلة، تشبه إلى حد ما رائحة اللافندر أو الزيوت الأساسية، وأثبتت الدراسات فوائد هذه الرائحة في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية، لذا يوصي خبراء النبات بامتلاك زنبق السلام في المنزل للحصول على نوم أفضل وتجنب الصداع وصعوبات التنفس، من خلال تحسين جودة الهواء وتنظيم مستوى الرطوبة.

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