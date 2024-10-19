ميلي براون.. أداء مبهر في أدوار منسية

ترجمة: عزة يوسف

كان دور الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية ميلي بوبي براون في مسلسل «أشياء غريبة» مميزاً للغاية وهو ما جعل الجمهور يتعرف عليها، إلا أن هناك دوراً منسياً لها قبل ذلك يُعد أحد أفضل الأدوار في حياتها المهنية. ووفقاً لموقع The Things الأميركي، فإن أداء براون (20 عاماً)، في الحلقة السادسة من مسلسل «إن سي آي إس» الجزء الثاني عشر الذي عُرض عام 2014، والذي ظهرت فيه ضيفة شرف، قد فاجأ الجمهور للغاية، لاسيما وأن الشخصية تضمنت تقلبات نفسية كبيرة.

وكانت براون حينها تؤدي دور الطفلة البريئة ذات الـ11 عاماً، في حلقة بعنوان «وصاية الوالدين» ثم ما لبثت أن ظهرت شخصيتها الحقيقية، واتضح أنها هي من قتلت أمها، مما جعل الجمهور في حالة من الذهول والصدمة من أداء تلك الطفلة التي أثارت مفاجأة في الأحداث. وقبل هذا الدور المميز، شاركت براون في العديد من الأعمال كضيفة شرف مثل «ذات مرة في بلاد العجائب» ومسلسل «غريز أناتومي» و«العائلة الحديثة»، ثم كان دورها في «أشياء غريبة» والذي يشبه دورها في «إن سي آي إس» وقد رفع أجرها من 30 ألف دولار للحلقة إلى 250 ألف دولار بحلول الموسم الثالث، وما زالت مايلي تبهر جمهورها بأدائها المميز في كل عمل.