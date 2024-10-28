الإثنين 28 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

نادي الفجيرة العلمي يُطلق موسمه الإبداعي

شعار نادي الفجيرة العلمي
28 أكتوبر 2024 20:34

أبوظبي (الاتحاد) 
برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، شهد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، انطلاقة الموسم الإبداعي لنادي الفجيرة العلمي، بنسخته الثانية، والتي كانت بدايتها مع بطولة الـ «الجراند سومو بوت 2024»، بحضور مدراء المؤسسات المحلية، وبمشاركة واسعة من طلبة المدارس والأكاديميات. 
وأكد الضنحاني أهمية التفاعل والحضور اللافت من قبل هذه الشريحة العمرية، بما يعكس توجه حكومة الفجيرة نحو تمكين جيل اليافعين والشباب من التطورات التقنية ومفردات الذكاء الصناعي، وإبراز الموهوبين والمبتكرين، وتوفير البيئة المناسبة لهم في أجواء تفاعلية وتنافسية.
وأكد الدكتور سيف المعيلي، مدير النادي العلمي، حرص النادي على تنمية القدرات العلمية والتقنية للطلاب، من خلال هذه البطولة التي تعتبر من المسابقات العلمية الرائدة والمتميزة في برمجة الروبوتات، مشيراً إلى أن البطولة فرصة لصقل قدرات الطلاب، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في تحقيق أهداف النادي للأجيال المقبلة.

أخبار ذات صلة
لطيفة بنت محمد تفتتح الموسم الثقافي في متحف الاتحاد
نادي الفجيرة العلمي
الموسم الثقافي
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
جمعية الصحفيين الإماراتية تشارك في «قمة الإبداع للشباب» بالقاهرة
الترفيه
جمعية الصحفيين الإماراتية تشارك في «قمة الإبداع للشباب» بالقاهرة
اليوم 21:00
300 رياضي في جولة اليوم العربي للدراجة بخورفكان
الرياضة
300 رياضي في جولة اليوم العربي للدراجة بخورفكان
اليوم 20:59
«أبوظبي للزراعة» تنظم فعاليات متنوعة في مهرجان الشيخ زايد 2024
علوم الدار
«أبوظبي للزراعة» تنظم فعاليات متنوعة في مهرجان الشيخ زايد 2024
اليوم 20:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©