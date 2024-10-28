نادي الفجيرة العلمي يُطلق موسمه الإبداعي

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، شهد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، انطلاقة الموسم الإبداعي لنادي الفجيرة العلمي، بنسخته الثانية، والتي كانت بدايتها مع بطولة الـ «الجراند سومو بوت 2024»، بحضور مدراء المؤسسات المحلية، وبمشاركة واسعة من طلبة المدارس والأكاديميات.

وأكد الضنحاني أهمية التفاعل والحضور اللافت من قبل هذه الشريحة العمرية، بما يعكس توجه حكومة الفجيرة نحو تمكين جيل اليافعين والشباب من التطورات التقنية ومفردات الذكاء الصناعي، وإبراز الموهوبين والمبتكرين، وتوفير البيئة المناسبة لهم في أجواء تفاعلية وتنافسية.

وأكد الدكتور سيف المعيلي، مدير النادي العلمي، حرص النادي على تنمية القدرات العلمية والتقنية للطلاب، من خلال هذه البطولة التي تعتبر من المسابقات العلمية الرائدة والمتميزة في برمجة الروبوتات، مشيراً إلى أن البطولة فرصة لصقل قدرات الطلاب، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في تحقيق أهداف النادي للأجيال المقبلة.