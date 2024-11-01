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التعليم والمعرفة

جامعة روسية تبتكر أدوية تعتمد على جزئيات الذهب

جامعة روسية تبتكر أدوية تعتمد على جزئيات الذهب
1 نوفمبر 2024 13:12

ابتكر العلماء في جامعة بطرسبورغ الحكومية الروسية، جزيئات جديدة نشطة بيولوجيا لتطوير الأدوية باستخدام محفز يعتمد على جزيئات الذهب.

وذكرت الخدمة الصحفية للجامعة، في بيان لها، أن علماء الجامعة طوروا طريقة للجمع بين مادتين بسيطتين باستخدام محفز قائم على الذهب يتصل بالبوليمر، وتتيح هذه العملية الحصول على جزيئات يمكن على أساسها تطوير أدوية جديدة، إضافة إلى تطوير مركبات كيميائية تستخدم في الزراعة.

وأضاف البيان أن الكيميائيين من جامعة بطرسبورغ طوروا طريقة لتخليق 2-أمينو إندول، وهي جزيئات يمكن على أساسها تطوير أدوية جديدة ذات خصائص مضادة للفيروسات، ويمكن استخدامها أيضا في تركيب مبيدات الفطريات والمبيدات الحشرية، وهي مواد تقاوم الأمراض الفطرية في النباتات وتقتل الحشرات.

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من جانبه، قال أليكسي دوبوفتسيف، كبير الباحثين في قسم الكيمياء العضوية الفيزيائية في جامعة بطرسبورغ، إن مثل هذا المحفز ينتج كَمّيَّة أقل من النفايات ويُعد أقل سمية، ويحمي البيئة، كما أنه جاهز دائما للعمل وممتاز لإجراء عمليات مستمرة.

وأضاف أنه بفضل التطور الذي حققه العلماء من جامعة بطرسبورغ الحكومية، يمكن أن يصبح الذهب عنصرا أساسيا في خلق مواد وأدوية جديدة من شأنها أن تغير الحياة نحو الأفضل، وأن اختراع أنظمة تحفيزية جديدة له أهمية كبيرة لتطوير صناعة البوليمر المحلية، وضمان الاستقلال التكنولوجي للبلاد في هذا المجال المهم.

يذكر أن الذهب كان يعتبر لفترة طويلة معدناً خاملاً في الكيمياء، إذ إنه لم يظهر نشاطاً كيميائياً، ولم يتفاعل مع معظم المواد في الظروف العادية.. ومع ذلك، ففي العقود الأخيرة، تغيرت إلى حد بعيد تصورات العلماء عن الذهب، وقد اكتشف العلماء أنه في ظل ظروف معينة يمكن أن يكون الذهب محفزاً فعالاً، وقادراً على تسريع التحولات الكيميائية المعقدة.

المصدر: وام
روسيا
الذهب
أدوية
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