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«جوجل» تطلق أداة للتنبؤ بالكوارث المناخية

جوجل تطلق أداة للتنبؤ بالكوارث المناخية
5 ديسمبر 2024 17:29

أعلنت شركة «جوجل» الأميركية الأربعاء عن ابتكار أداة ذكاء اصطناعي قادرة على توفير توقعات متعلقة بالطقس على مدى 15 يوما بدقة غير مسبوقة، مما يساعد على إنقاذ الأرواح في ظل تزايد الكوارث المناخية.
وأكدت «جوجل» أنّ أداة «جين كاست» التي ابتكرها «ديب مايند»، وهو مختبر متخصص بالأبحاث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتابع للشركة التكنولوجية الكبرى، أظهرت «قدرات تنبؤية أفضل» من النموذج المرجعي الحالي.
وحاليا، يصدر المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى، توقعات لـ35 دولة ويُعتبر معياراً عالمياً للدقة في هذا المجال.
وأوضحت «جوجل» أنّ «جين كاست» يتفوّق بالدقة على توقعات المركز في أكثر من 97% من الكوارث المناخية البالغ عددها 1320 كارثة مُسجلة عام 2019 والتي تم اختبار النموذجين عليها.
وأداة «جوجل» التي جرى ابتكارها على أربعة عقود من 1979 إلى عام 2018 بالاستناد إلى معطيات عدة - درجة الحرارة وسرعة الرياح والضغط الجوي - يمكنها إنتاج توقعات لمدة 15 يوما في ثماني دقائق فقط، بينما يستغرق النموذج المُعتمد حاليا ساعات عدة لتوفير توقعاته.
وأوضحت «جوجل» في بيان أنّ «جين كاست توفر توقعات أفضل عن أحوال الطقس اليومية والظواهر المتطرفة لـ15 يوما مسبقا».
يحذّر العلماء من أن الطقس المتطرف أصبح أكثر تواتراً وحدّة بسبب التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.
وفي أغسطس الفائت، أدت حرائق غابات عدة في هاواي إلى مقتل نحو 100 شخص. وقد تعرضت السلطات لانتقادات بسبب عدم تنبيهها السكان بالحرائق الوشيكة في الوقت المناسب.
وفي سبتمبر، أدى إعصار هيلين إلى مقتل 237 شخصاً في فلوريدا وولايات أخرى في جنوب شرق الولايات المتحدة.
وبحسب «جوجل»، تفوّقت جين كاست «بشكل منهجي» على النموذج المرجعي الحالي في التنبؤ بالحرّ الشديد والبرد القارص وسرعات الرياح العنيفة.
وأشارت «جوجل» إلى أنّ «التنبؤات الأكثر دقة لمخاطر الطقس المتطرف تساعد السلطات على حماية أعداد إضافية من الأشخاص، وتجنب الأضرار الجسيمة في الممتلكات وتوفير المال».

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