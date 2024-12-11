ملخص 2024: استرجع ذكرياتك مع صور «جوجل»

في خطوة مبتكرة، أطلقت "صور جوجل" ميزة جديدة تعرف بـ "ملخص 2024" التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في استرجاع ذكرياتهم الخاصة من خلال عرض مميز للصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها طوال العام.

هذه الميزة، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقدم للمستخدمين طريقة فريدة لاستعراض لحظاتهم المميزة باستخدام تأثيرات رسومية وسينمائية تجعل من استرجاع الذكريات تجربة ممتعة وحيوية.



كيف تعمل ميزة "ملخص 2024"؟

تعمل ميزة "ملخص 2024" على تجميع الصور والفيديوهات التي تم التقاطها على مدار العام وتنظيمها في عرض شخصي.

يعتمد العرض على الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتحليل الصور والفيديوهات واختيار اللحظات المميزة مثل الصور التي تم التقاطها في المناسبات الخاصة أو الأوقات التي تم فيها التقاط أكبر عدد من الصور. يتم عرض هذه اللحظات بطريقة مبتكرة، باستخدام تأثيرات سينمائية ورسومية تضيف طابعًا فنيًا للذكريات.



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استخدام الذكاء الاصطناعي في تخصيص التجربة

ما يميز هذه الميزة هو استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجربة الشخصية. تقنيات مثل روبوت Gemini تساهم في تقديم تعليقات مُخصصة تبرز اللحظات الأكثر أهمية في حياة المستخدم. يمكن للمستخدم أن يكتشف معلومات مثيرة مثل أطول سلسلة تصوير متواصلة، الشخص الذي تم التقاط أكبر عدد من الصور له، وأوقات اليوم التي تميزت بالتصوير الأكثر نشاطًا.

إضافة إلى ذلك، توفر الميزة رؤى تحليلية حول الأنماط التي ظهرت في الصور خلال العام. على سبيل المثال، يمكن أن تعرض الميزة أكثر الأماكن التي تم تصويرها أو الأجواء التي سادت في عام 2024 استنادًا إلى أنواع الصور التي تم التقاطها، مما يعزز من قدرة المستخدم على التفاعل مع الذكريات بطريقة جديدة وفريدة.



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رؤى إضافية في التطبيق

جانب آخر من الميزة هو عرض إجمالي عدد الصور والفيديوهات التي تم التقاطها طوال العام. هذا الرقم يعطي المستخدم لمحة عن كمية المحتوى الذي تم إنشاؤه في عام 2024، مما يسمح له بمقارنة الأوقات التي كان فيها أكثر نشاطًا في التقاط الصور والفيديوهات. كما يمكن للمستخدمين التعرف على أكثر الأشخاص الذين تم التقاط صور لهم أو حتى التعرف على الذكريات التي تكررت أكثر من غيرها في حياتهم اليومية.



الخصوصية والتفاعل

للحصول على أفضل استفادة من ميزة "ملخص 2024"، يحتاج المستخدمون إلى تفعيل خيار "المجموعات المُصنّفة حسب الوجوه" في تطبيق صور جوجل. وهذا يتيح للذكاء الاصطناعي أن يعرض الذكريات بطريقة منظمة وشخصية، بناءً على الأشخاص الذين يظهرون في الصور. هذا يساهم في زيادة دقة التخصيص والعرض، ويجعل التجربة أكثر تفاعلية.

الطرح والتوافر

بدأت جوجل في طرح ميزة "ملخص 2024" تدريجيًا في ديسمبر 2024 عبر قسم "الذكريات" في تطبيق صور جوجل. ومع بداية يناير 2025، سيتم عرض هذه الذكريات في تبويب الصور الرئيسي في التطبيق، مما يتيح للمستخدمين الوصول إليها بسهولة أكبر. هذا التحديث سيكون متاحًا لمستخدمي صور جوجل في جميع أنحاء العالم، مع ضمان أن يكونوا قد قاموا بتفعيل الميزات اللازمة للاستفادة من الذكريات المخصصة.



وتُعد ميزة "ملخص 2024" في صور جوجل مثالًا على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم واسترجاع اللحظات الخاصة بطريقة مبتكرة وشخصية. من خلال الدمج بين التكنولوجيا والفن، تعزز جوجل من قدرتها على تقديم لحظات لا تُنسى بطريقة تفاعلية، مما يجعل الذكريات الخاصة أكثر قربًا وتواصلاً مع الواقع.