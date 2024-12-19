كل ما تحتاج معرفته عن تحديث «iOS» القادم

أعلنت شركة آبل عن النسخة التجريبية الأولى من تحديث iOS 18.3 في ديسمبر 2024، والذي يعد بمثابة تحسين جديد لمستخدمي أجهزة iPhone وiPad.

يتضمن التحديث مجموعة من التحسينات التقنية، بما في ذلك تحديثات للأداء، تصحيحات للأخطاء، وبعض الميزات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم.إليك أبرز ما يمكن توقعه في هذا التحديث القادم.



تحسينات في الأداء والبطارية

يعمل تحديث iOS 18.3 على تحسين أداء النظام بشكل عام. تشير التقارير إلى أن آبل قد عملت على تعزيز إدارة البطارية لتحسين استهلاك الطاقة، مما يساهم في تحسين عمر البطارية على المدى الطويل. هذا التحديث سيكون مفيداً بشكل خاص للمستخدمين الذين يواجهون مشكلات مع عمر البطارية في الإصدارات السابقة.

دعم تحسينات Apple Intelligence

إحدى الميزات الجديدة التي تم إدخالها في iOS 18.3 هي تعزيز أداة Apple Intelligence المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه الأداة تساعد في تحسين تفاعل المستخدم مع الجهاز من خلال توفير حلول أسرع وأكثر دقة للتعرف على الأوامر الصوتية باستخدام Siri وتحسين الردود على الرسائل والتنبيهات. في الوقت الحالي، الأداة مدعومة باللغة الإنجليزية الأميركية فقط، لكن من المتوقع أن تتم توسيعها في التحديثات المستقبلية.



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تحسينات في أدوات الوصول

تستمر آبل في دعم المستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة مع تحسينات جديدة في أدوات الوصول. سيشمل التحديث خيارات إضافية لجعل جهاز iPhone أو iPad أسهل في الاستخدام، سواء من خلال التحكم الصوتي أو تعديل واجهة المستخدم لتناسب احتياجات الأفراد من ذوي الإعاقات الحركية أو البصرية.



تحسينات في التكامل مع الأجهزة المنزلية

واحدة من التحسينات التي أثارت اهتمام المستخدمين هي دعم المكانس الكهربائية الروبوتية. أصبح بإمكان مستخدمي iOS 18.3 الآن دمج أجهزة المنزل الذكية مثل المكانس الكهربائية مع تطبيق المنزل (Home) وSiri. يمكن للمستخدمين التحكم في هذه الأجهزة المنزلية عبر الأوامر الصوتية على iPhone، مما يعزز من تجربة المنزل الذكي.



تصحيحات للأخطاء وتحسينات في واجهة المستخدم

مثل أي تحديث تقني آخر، يتضمن iOS 18.3 مجموعة من تصحيحات الأخطاء التي أُبلغ عنها من قبل المستخدمين في الإصدارات السابقة. من بين هذه التصحيحات تحسينات في استقرار النظام وزيادة سلاسة التنقل بين التطبيقات، إلى جانب تحسينات في واجهة المستخدم لجعل التجربة أكثر سلاسة.

موعد الإصدار وتوافر التحديث

أصدرت آبل النسخة التجريبية الأولى من iOS 18.3 في ديسمبر 2024. من المتوقع أن يتم إصدار النسخة المستقرة للجمهور في يناير 2025. وبالنسبة للمستخدمين المسجلين في برنامج البيتا العام من آبل، يمكنهم تجربة التحديث فور إصداره بشكل تجريبي. يُنصح بتثبيت التحديث على أجهزة غير أساسية أولًا، حيث قد تحتوي النسخة التجريبية على بعض الأخطاء.



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كيفية تنزيل التحديث

لتنزيل iOS 18.3 عندما يتم إصدار النسخة المستقرة، يمكن للمستخدمين التوجه إلى إعدادات الجهاز، ثم إلى عام، ثم إلى تحديث البرنامج. إذا كان الجهاز مؤهلاً للتحديث، سيظهر التحديث مع خيار التنزيل والتثبيت. بالنسبة للمستخدمين الذين يشاركون في برنامج البيتا، سيتمكنون من تنزيل التحديث مباشرة من خلال إعدادات البيتا.