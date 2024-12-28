وفاة رجل إثر هجوم لسمكة قرش

تعرض رجل، كان يصطاد مع عائلته قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا، لهجوم مميت من قبل سمكة قرش. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن الرجل أصيب بجروح خطيرة في الرقبة.

حاول المسعفون إنقاذ حياته دون جدوى، وتوفي متأثرا بجراحه مساء اليوم السبت، وفقا لوكالة "أستراليان أسوشيتد برس".

وقع الحادث قبالة جزيرة "هامبي" في حديقة جزر خليج كيبل الوطنية، على بعد حوالي 18 كيلومترا قبالة ساحل ولاية كوينزلاند الأسترالية.

ولم يعرف بعد نوع سمكة القرش التي هاجمت الرجل.

وذكرت الوكالة، نقلا عن قاعدة بيانات متخصصة، أنه كان هناك ما لا يقل عن أربع هجمات أخرى لأسماك القرش في المياه الأسترالية هذا العام. وأصيبت امرأتان بجروح خطيرة جراء تلك الهجمات.