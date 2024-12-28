السبت 28 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

وفاة رجل إثر هجوم لسمكة قرش

سمكة قرش
28 ديسمبر 2024 19:18

تعرض رجل، كان يصطاد مع عائلته قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا، لهجوم مميت من قبل سمكة قرش. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن الرجل أصيب بجروح خطيرة في الرقبة.
حاول المسعفون إنقاذ حياته دون جدوى، وتوفي متأثرا بجراحه مساء اليوم السبت، وفقا لوكالة "أستراليان أسوشيتد برس".
وقع الحادث قبالة جزيرة "هامبي" في حديقة جزر خليج كيبل الوطنية، على بعد حوالي 18 كيلومترا قبالة ساحل ولاية كوينزلاند الأسترالية.
ولم يعرف بعد نوع سمكة القرش التي هاجمت الرجل.
وذكرت الوكالة، نقلا عن قاعدة بيانات متخصصة، أنه كان هناك ما لا يقل عن أربع هجمات أخرى لأسماك القرش في المياه الأسترالية هذا العام. وأصيبت امرأتان بجروح خطيرة جراء تلك الهجمات. 

أخبار ذات صلة
حريق غابات كبير جنوب شرق أستراليا
هاليب تغيب عن «أستراليا للتنس» بسبب «الألم»
المصدر: د ب أ
سمكة قرش
هجوم
أستراليا
آخر الأخبار
شعار الحرس الوطني
علوم الدار
الحرس الوطني ينفّذ إخلاء طبيا لمتسلق في جبال رأس الخيمة
اليوم 19:56
نجوم «أمير الشعراء»: «مهرجان الشيخ زايد» منصة تجمع ثقافات وحضارات العالم
الترفيه
نجوم «أمير الشعراء»: «مهرجان الشيخ زايد» منصة تجمع ثقافات وحضارات العالم
اليوم 19:29
جوارديولا يتعهد بإعادة البريق إلى مانشستر سيتي
الرياضة
جوارديولا يتعهد بإعادة البريق إلى مانشستر سيتي
اليوم 19:27
بوستيكوجلو متفائل بإنقاذ توتنهام!
الرياضة
بوستيكوجلو متفائل بإنقاذ توتنهام!
اليوم 19:24
مدرب وستهام يهدد ليفربول!
الرياضة
مدرب وستهام يهدد ليفربول!
اليوم 19:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©