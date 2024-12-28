ميرنا نور الدين.. تتحدى «فهد البطل»

محمد قناوي (القاهرة)

تعود الممثلة المصرية ميرنا نور الدين لأداء دور الفتاة الشعبية، بعدما ظهرت أكثر من مرة في ثوب الفتاة الأرستقراطية في أعمالها الأخيرة، حيث تقدم البطولة النسائية في مسلسل «فهد البطل»، وتؤدي شخصية سائقة تروسيكل، والذي تدربت كثيراً على قيادته قبل بدء التصوير.

وقالت ميرنا إنها قدمت في عام 2018 دور سائقة ميكروباص في مسلسل «فوق السحاب»، وفي مسلسل «هوجان» جسدت دور عاملة في الموالد، وتعود لتقديم دور الفتاة الشعبية، التي تعيش في حارة وتعمل سائقة لنقل البضائع الصغيرة، وتدخل في صدام مع «فهد» الذي يقدم دوره أحمد العوضي، العامل في مصنع رخام، ولكن تجمعهما قصة حب.

كما تقوم نور الدين بتصوير دورها في مسلسل «تليجراف» مع أحمد فهمي، والمقرر عرضه في رمضان 2025، ويشارك في بطولته نجلاء بدر، إدوارد، ويوسف عثمان، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد.

فيما تنتظر ميرنا عرض فيلم «في عز الضهر»، الذي انتهت من تصويره قبل أكثر من عام، بطولة مينا مسعود، شيرين رضا، إيمان العاصي، محمود حجازي، محمود البزاوي، إخراج مرقس عادل، وتجسد خلاله شخصية راقصة باليه.