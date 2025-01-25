"ميتا" تستثمر 65 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا "فيسبوك وانستقرام" أنها تعتزم مضاعفة استثمارها إلى 65 مليار دولار أميركي هذا العام، لتعزيز مكانتها في السباق بمجال الذكاء الاصطناعي من خلال توسيع الفرق المخصصة للتكنولوجيا بشكل كبير، وإنشاء البنية التحتية اللازمة، بما فيه مركز بيانات ضخم يغطي جزءا كبيرا من مانهاتن.

وقال مارك زاكربرغ رئيس "ميتا" إن 2025 سيكون أساسيا للذكاء الاصطناعي ونتطلع ليكون "ميتا ايه آي" مساعد الذكاء الاصطناعي الرئيسي الذي يخدم أكثر من مليار شخص، وأن يصبح "للاما 4" النموذج المتطور الرئيسي إلى جانب إنشاء مهندس قائم على الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل متزايد في جهود البحث والتطوير.

يذكر أن النمو السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي بدأ مع إطلاق شركة "أوبن أيه آي" برنامج "تشات في جي بي" في نهاية عام 2022، أدى إلى منافسة حادة بين شركات التكنولوجيا الكبرى، مع احتلال "جوجل" و"مايكروسوفت" المستثمر الرئيسي في "أوبن أيه آي" الصدارة.

وترغب كل الشركات في ابتكار أفضل مساعد قائم على الذكاء الاصطناعي، وتستثمر تاليا في مراكز البيانات اللازمة لتشغيل النماذج، إلا أن خوادم الكمبيوتر الجديدة وأشباه الموصلات المتطورة باهظة.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض "ستارغيت"، وهو مشروع جديد للذكاء الاصطناعي يجمع "أوبن أيه آي" و"أوراكل" و"سوفت بنك" الياباني، لاستثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار أميركي على مدى أربع سنوات في البنى التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.