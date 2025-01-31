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الترفيه

أحمد مالك.. مع «ولاد الشمس»

أحمد مالك
1 فبراير 2025 01:02

محمد قناوي (القاهرة) 

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يعود أحمد مالك إلى دراما رمضان، بعد غياب 4 سنوات من خلال مسلسل كتب فكرته بعنوان «ولاد الشمس»، حيث قال إن العمل شبابي شعبي، وتدور أحداثه حول صديقين «ولعة ومفتاح» عاشا معاً في دار للأيتام، ويسلط الضوء على رحلتهما في الحياة وكيف تحولا إلى لصين.
وذكر أحمد مالك أن المسلسل بمثابة جرس إنذار لتسليط الضوء على قضايا الأطفال في دور الرعاية، ويعكس الصراعات الإنسانية التي يعيشونها في ظل الظروف الصعبة، ويستعرض العلاقات الإنسانية التي تنشأ بينهم، وهم يتمسكون بالأمل في البحث عن حياة أفضل. العمل سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج شادي عبد السلام، ويشارك في بطولته طه دسوقي ومحمود حميدة. وأبدى مالك سعادته بردود الفعل تجاه فيلمه «6 أيام» الذي انطلق عرضه في مصر ودول الخليج، ويُعد أولى بطولاته في السينما، وقال إنه تجربة شبابية مميزة تشجع المنتجين على تقديم المزيد من الأعمال الموجهة للشباب، بهدف دعم هذا القطاع الحيوي من الفن.
وأضاف أن الفيلم تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ويشارك في بطولته آية سماحة. 
وكان آخر أعمال أحمد مالك التلفزيونية، مسلسل «مطعم الحبايب»، الذي عُرض على إحدى المنصات من 12 حلقة، وشارك في بطولته هدى المفتي، بيومي فؤاد، وانتصار، تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد. ودارت أحداثه حول عالم المطبخ ومشكلات العاملين في مجال الطهي، من خلال مواقف كوميدية، تعكس المنافسة بين أصحاب المطاعم.

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