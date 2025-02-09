قرد يسبب انقطاعا كبيرا للكهرباء في سريلانكا

دخل قرد محطة فرعية لتوليد الكهرباء في سريلانكا، متسببا في انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي عن أنحاء مختلفة من الجزيرة اليوم الأحد، على ما قال مسؤولون حكوميون.

بدأ الانقطاع بالتيار الكهربائي قرابة الساعة 11,30 صباحا (06,00 بتوقيت غرينيتش)، ولم تُستأنف التغذية بالكامل بعد مرور أكثر من ثلاث ساعات.

وقال كومارا جاياكودي وزير الطاقة للصحافيين "دخل قرد إلى محوّل على شبكتنا مما تسبب في خلل في النظام"، مشيرا إلى أن الحادثة حصلت في ضاحية بجنوب العاصمة كولومبو.

وبينما استعيدت التغذية بالتيار الكهربائي في بعض المناطق، لم يتضح على الفور إلى متى سيستمر الانقطاع.

وقال الوزير "يعمل المهندسون على محاولة استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن".