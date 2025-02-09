الإثنين 10 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

قرد يسبب انقطاعا كبيرا للكهرباء في سريلانكا

بائع مصابيح ينتظر في محله بعد انقطاع الكهرباء في سريلانكا
9 فبراير 2025 17:48

دخل قرد محطة فرعية لتوليد الكهرباء في سريلانكا، متسببا في انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي عن أنحاء مختلفة من الجزيرة اليوم الأحد، على ما قال مسؤولون حكوميون.
بدأ الانقطاع بالتيار الكهربائي قرابة الساعة 11,30 صباحا (06,00 بتوقيت غرينيتش)، ولم تُستأنف التغذية بالكامل بعد مرور أكثر من ثلاث ساعات.
وقال كومارا جاياكودي وزير الطاقة للصحافيين "دخل قرد إلى محوّل على شبكتنا مما تسبب في خلل في النظام"، مشيرا إلى أن الحادثة حصلت في ضاحية بجنوب العاصمة كولومبو.
وبينما استعيدت التغذية بالتيار الكهربائي في بعض المناطق، لم يتضح على الفور إلى متى سيستمر الانقطاع.
وقال الوزير "يعمل المهندسون على محاولة استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن".

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سريلانكا بذكرى استقلال بلاده
«كهرباء الشارقة» تزود 557 من خيام المناسبات في 2024
المصدر: وكالات
قردة
التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي
سريلانكا
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«نخبة الفرسان» يتنافسون في كأس الإمارات لقفز الحواجز
الرياضة
«نخبة الفرسان» يتنافسون في كأس الإمارات لقفز الحواجز
اليوم 21:30
31 مليار درهم إيرادات «كهرباء دبي» في 2024
اقتصاد
31 مليار درهم إيرادات «كهرباء دبي» في 2024
اليوم 21:28
فرع لشركة دو التابعة لـ«الإمارات للاتصالات المتكاملة»
اقتصاد
2.5 مليار درهم صافي أرباح «دو» بنمو 49.1%
اليوم 21:25
برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!
الرياضة
برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!
اليوم 21:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©