بعد إطلاق "3 Grok".. منصة إكس تضاعف أسعار اشتراك "بريميوم بلس"

في ساعات قليلة بعد إصدار شركة xAI التابعة لإيلون ماسك النسخة الأحدث من نموذج الذكاء الاصطناعي "Grok 3"، قامت منصة X بزيادة كبيرة في سعر خطة Premium+ الخاصة بها، التي تمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى النموذج الجديد، ليصل إلى حوالي 50 دولارًا شهريًا، وفقاً لموقع "تك كرنش".

وحسب صفحة الدعم التي تعرض خطط الاشتراك المميزة في X، تم تحديث سعر الاشتراك الشهري لخطة Premium+ في الولايات المتحدة إلى 50 دولارًا، بينما تم تعديل السعر السنوي إلى 350 دولارًا.

هذه هي الزيادة الثانية في سعر خطة Premium+ خلال الأشهر القليلة الماضية. ففي ديسمبر، رفعت الشركة سعر الاشتراك من 16 دولارًا شهريًا إلى 22 دولارًا شهريًا. وبالنسبة للأسعار الجديدة، فإن الخطة ستكون أكثر من الضعف مقارنة بما يدفعه المشتركون الحاليون.

وتضع xAI بعض ميزات Grok 3 وراء خطة SuperGrok المنفصلة، التي تتاح عبر تطبيق Grok. لذا، ستكون بعض الميزات مثل "البحث العميق" و"الاستدلال" متاحة فقط لمستخدمي خطة Premium+.