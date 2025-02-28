«أبوظبي للإعلام» تجمع نجوم الدراما في «ماراثون رمضان»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تجمع شركة «أبوظبي للإعلام»، ضمن دورتها البرامجية في رمضان 2025، نخبة من نجوم الدراما، حيث تعرض على قنوات تلفزيون أبوظبي وتطبيق ADtv، إنتاجات أصلية وعروضاً حصرية لـ12 عملاً درامياً مميزاً، منها 6 مسلسلات إماراتية هي: «شغاب»، «البوم 2»، «الباء تحته نقطة»، «سكواد»، «بو هلال وعياله» و«عالم ماجد»، و6 مسلسلات عربية تتنوع بين الأكشن والفانتازيا والرومانسية والكوميدي، هي: «وش سعد»، «الأميرة»، «شهادة معاملة أطفال»، «فهد البطل»، «جودر 2» و«تحت الأرض».



خلطة كوميدية

خلطة كوميدية إماراتية عربية تنتجها «أبوظبي للإعلام»، من خلال مسلسل «الباء تحته نقطة» الذي سيُعرض على قناة «الإمارات»، وهو ينتمي إلى السيت كوم، من بطولة الممثل الإماراتي جابر نغموش وفاطمة الحوسني والممثلة المصرية القديرة سوسن بدر وشكران مرتجى وسعيد السعدي، وتدور قصته حول 3 صديقات إماراتيات في بداية الثمانينيات، اتخذن قراراً بإكمال دراستهن في مدارس محو الأمية، ليكتشفن حقيقة أنفسهن من خلال هذه التجربة.

وعن مشاركته في العمل، قال جابر نغموش: سعدت ببطولة «الباء تحته نقطة» مع نخبة من نجوم الدراما المحلية والعربية، الذين اجتمعوا لتقديم عدد من القضايا الاجتماعية في قالب من الكوميديا، وأجسد فيه دور الأب، الذي يفتعل الكثير من المشكلات مع زوجته «ميثا»، التي تجسدها فاطمة الحوسني، نظراً لانشغالها عنه بسبب الدراسة.



تراثية مشوقة

ومن خلال 3 حقب زمنية يقدم مسلسل «شغاب» دراما تراثية مشوقة، يلعب بطولتها كل من أحمد الجسمي، حبيب غلوم، مروان عبدالله صالح، هيفاء حسين، وحميد العوضي، وحول مشاركته في العمل أكد أحمد الجسمي أن العمل يسلط الضوء على تجارب إنسانية من مختلف المجتمعات في ثلاث حقب زمنية والتي تشكل النسيج الإماراتي في قالبٍ غني يعكس التنوع في العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي في حلقات تتزاحم فيها الشخصيات والأحداث بأسلوب تفاعلي ومشوق.



تجربة فريدة

وأعرب الممثل جمعة علي عن سعادته للمشاركة في بطولة مسلسل «سكواد»، الذي سيُعرض على قناة «أبوظبي»، وأكد أنه تجربة درامية فريدة تواكب العصر، حيث يتنافس خلاله مجموعة من لاعبي الفيديو في بطولة عالمية، لتدور بينهم صراعات مختلفة.



«البوم 2»

وبعد النجاح اللافت الذي حققه مسلسل «البوم» الذي عُرض على قنوات تلفزيون أبوظبي في رمضان الماضي يشهد هذا العام جزءاً ثانياً يستعرض قصة إماراتية تاريخية بصبغة عربية وعالمية، بحسب وصف الممثل الإماراتي عمر الملا، بطل المسلسل، حيث يجسد دور «شهاب»، وأكد أن هذا الجزء لن يقل أهمية عما قُدم في العام الماضي، بل سيكون بمستوى فني وتقني أعلى، خصوصاً مع الدعم الكبير واللامحدود الذي وفرته «أبوظبي للإعلام» لإنتاج عمل درامي محلي مختلف من حيث المضمون والإنتاج والإخراج.



كرتون هادف

وأنتجت «أبوظبي للإعلام» في الموسم الرمضاني لهذا العام أيضاً مسلسلي رسوم متحركة، الأول «بوهلال وعياله»، الذي يُعرض على قناة «الإمارات»، ويحتفي بالقيم الإماراتية الأصيلة والموجه لجميع أفراد العائلة، ويروي العمل قصة الجد الذي يقوم بتدريب أحفاده على ممارسة عادات «السنع» وتشجيعهم للمحافظة على التقاليد الإماراتية الأصيلة بشكل مستدام، أما «عالم ماجد» الذي يُعرض على قناة «ماجد» فيجمع للمرة الأولى كل شخصيات عالم ماجد المحببة للكبار والصغار في عمل كرتوني هادف، ليتعلم الأطفال قيماً نبيلة من خلال تجارب ومغامرات شخصياتهم المفضلة.



دراما مشتركة

وتتميز «أبوظبي للإعلام» هذا العام بإنتاج المسلسل الإماراتي المصري المشترك «وش سعد»، الذي يلعب بطولته الممثل الإماراتي أحمد صالح والإعلامية الإماراتية حصة الفلاسي، في أول مشاركة لهما في مسلسل مصري، ويشاركهما بطولته كل من آيتن عامر ومصطفى أبو سريع، وقد أعرب أحمد صالح عن سعادته بالمشاركة في بطولة هذا العمل المختلف، الذي يعتبر شراكة فنية مثمرة بين الإمارات ومصر في عالم الإنتاجات الدرامية الضخمة، وقال: فخر لي المشاركة في «وش سعد» الذي يعتبر أول بطولة لي كممثل إماراتي في دراما مصرية، وتجربة فريدة من نوعها.



«فهد البطل»

بعد نجاح «حق عرب» الذي عُرض في رمضان الماضي على قناة «أبوظبي»، يعود أحمد العوضي بمسلسل «فهد البطل»، معرباً عن سعادته للظهور مجدداً على شاشات قنوات تلفزيون أبوظبي، واعداً جمهوره بدور مغاير، حول «فهد» الذي تعرض والده للقتل من قبل شقيقه العمدة «غلاب»، ما يدفع «فهد» إلى الهروب بصحبة أخته وأخيه، ليتعرضوا أثناء هروبهم إلى الكثير من المصاعب والتحديات.



«جودر 2»

وبعد النجاح الكبير الذي حققه «جودر» الذي عُرض العام الماضي على «قناة أبوظبي»، يعود هذا العام في جزء ثانٍ على «قناة أبوظبي»، بحسب ما أكده ياسر جلال، وقال: أتمنى أن يحقق الجزء الثاني من «جودر» النجاح المأمول، وفخور كوني أصبحت جزءاً من هذا النسيج الدرامي المختلف الذي يقدم كل عام على شاشات «أبوظبي للإعلام».



«الأميرة»

وتطل مجدداً ياسمين صبري على قناة «أبوظبي» من خلال مسلسل «الأميرة» الذي يشاركها بطولته نيقولا معوض، وتدور أحداثه حول قصة «زينب الأمير»، الفتاة الطموحة التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد زواجها من محامٍ ناجح، لتجد «زينب» نفسها أمام واقع مرير بعد أن يتحول شريك حياتها إلى شخصية نرجسية مهووسة بالسيطرة، ويصبح هاجسها الوحيد التخلص من سطوته بأي ثمن.



«تحت الأرض»

يجتمع كل من مكسيم خليل وسامر المصري وكارمن لبس على «قناة أبوظبي» في المسلسل الدرامي الاجتماعي «تحت الأرض»، والذي يروي قصة مليئة بالتشويق تدور أحداثها في مدينة دمشق السورية بمطلع القرن الماضي، في إطار درامي اجتماعي يتناول الصراع بين التُجار في تلك الفترة.



«شهادة معاملة أطفال»

الممثل الكوميدي محمد هنيدي، يطل هذا العام على شاشة قناة «أبوظبي» من خلال مسلسل «شهادة معاملة أطفال» ويلعب دور محام معروف يدعى «عبد الستار كعو»، والذي يدخل في غيبوبة لمدة 20 عاماً نتيجة تعرضه لحادث سير، إلى أن تحدث له معجزة تجعله يعود إلى وعيه مرة أخرى، فيقرر أن يبدأ حياة جديدة.