جابر نغموش: «الباء تحته نقطة» كوميديا هادفة على «قناة الإمارات»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

الأعمال الدرامية المشتركة، تثري المشهد والحركة الفنية بإنتاجات ذات مضمون مختلف وأفكار مغايرة، هذا ما أكده الممثل جابر نغموش الذي يطل في السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام بمسلسل «الباء تحته نقطة» الذي يعرض على شاشة «قناة الإمارات»، في تجربة فريدة تجمع بين الكوميديا الهادفة والمشاركة الفنية الإماراتية والعربية المثمرة.

توليفة غنية

أعرب بطل «الباء تحته نقطة» عن سعادته بالتعاون مع نخبة من نجوم الدراما المحلية والعربية في هذا المسلسل، وقال: يجمع العمل توليفة غنية من الممثلين المتميزين مثل فاطمة الحوسني وموسى البقيشي وسعيد السعدي والممثلة المصرية سوسن بدر، والممثلة السورية شكران مرتجى، تحت إدارة المخرجة المبدعة هبة الصياغ، لتقديم قصص واقعية في إطار كوميدي، من أيام مدارس محو الأمية.

مدارس فنية

واعتبر نغموش أن الأعمال الدرامية المشتركة تسهم في تبادل الخبرات والثقافات، واكتساب مهارات وأدوات مختلفة من مدارس فنية متنوعة، وقال: تحرص «أبوظبي للإعلام» في المواسم الرمضانية على دعم الدراما المحلية من جهة، ومن ناحية أخرى الاهتمام بالإنتاجات الإماراتية والعربية المشتركة التي تثري المشهد الدرامي، وتتصدر عناوينها «ماراثون رمضان» كل عام.

قضايا حياتية

ولفت نغموش إلى أن العمل يروي قصة 3 صديقات إماراتيات في بداية الثمانينيات، اتخذن قراراً حاسماً بإكمال دراستهن في مدارس محو الأمية، ليكتشفن حقيقة أنفسهن من خلال هذه التجربة، وقال: ألعب في المسلسل دور «عتيق» زوج ميثة التي تلعب دورها فاطمة الحوسني الذي يسعى لإفشال خطتها في الاستقلال عنه، وتركيزها على دراستها في المدرسة، بعدما وجد نفسه مضطراً إلى القيام بالكثير من الأعمال التي كانت تقوم بها زوجته، لكن في كل مرة تفشل محاولاته مع إصرار زوجته على الاستمرار في التعلم والدراسة.

وتابع: تدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي بين البيت والمدرسة في أحداث يومية أبطالها 3 عائلات وفريق المدرسة، من مديرة ومدرسات وطاقم مساعد، ويعتبر المسلسل إضافة مميزة للدراما الرمضانية، حيث يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية بأسلوب واقعي وممتع، مسلطاً الضوء على قضايا إنسانية وحياتية تلامس قلوب المشاهدين.

لمسات خاصة

وأكد نغموش أنه يحب التنوع في أدواره بين عمل وآخر، وقال: لكل شخصية أجسدها لها خصوصيتها وطبيعتها الكوميدية بحسب القصة والمضمون، حيث لا أقبل أن أجسد شخصية بها ملامح وصفات ولو بسيطة قدمتها في السابق، فالتغير عندي من الأشياء المهمة، مع وضع لمساتي الخاصة في تقديم الكوميديا البسيطة والخفيفة، وفي الوقت نفسه يجب أن تكون هادفة وتحمل رسالة مجتمعية.

ارتفاع معدل الإنتاج

أشاد الممثل جابر نغموش بالتطور والمستوى الفني المتقدم الذي وصلت إليه الدراما الإماراتية، من حيث تنوع القصص، والمضمون الجيد والهادف، وارتفاع معدل الإنتاج سنوياً، بدعم القنوات المحلية وخصوصاً القائمين على قنوات تلفزيون أبوظبي، الذين يهتمون بالحضور القوي للدراما المحلية في السباق الرمضاني، مشيداً أيضاً بدعمها للمواهب الشابة، خصوصاً أن هناك العديد من الطاقات الفنية التي تنتظر فرصة لإثبات جدارتها في عالم التمثيل.