العصيدة.. ضيفة المائدة السودانية في رمضان

أحمد عاطف (القاهرة)

تتصاعد روائح الأطعمة الشهية في رمضان، معلنة عن مجموعة متنوعة من الأكلات في السودان، لاسيما العصيدة الشهيرة، التي لا يخلو منها منزل، كما يشتهر السودانيون بعدد من المشروبات الرمضانية المتوارثة عبر الأجيال.

يبدأ السودانيون رمضان بوجبة سحور مميزة، وهي الرقاق الذي يُحضّر من مزيج الدقيق واللبن والسكر، يخبَز على شكل رقائق مقرمشة، وبعد نقعه في اللبن البارد يتحول إلى وجبة سحور محببة تمنح الطاقة والقدرة على تحمل ساعات الصيام الطويلة.



وعلى مائدة الإفطار، تتنافس السيدات في إعداد الأطباق التقليدية، وأبرزها العصيدة التي تُشكَّل على هيئة دائرة وسط الطبق، وتُقدَّم بجانب ما يُعرف باسم الملاح، وهو الحساء الذي يرافقها، وتختلف أنواع الملاح، فمنه ملاح التقلية المصنوع من اللحمة المفرومة وملاح الروب المحضّر باللبن.

وتظهر أطباق أخرى مثل البليلة العدسية والقراصة التي تُعدّ بديلاً للعصيدة، وهي نوع من العجين المملح يطهى على صاج ساخن ويقدَّم مع الصلصات المختلفة، مما يجعلها خياراً مميزاً للإفطار.

ولا تكتمل المائدة السودانية في شهر الصوم من دون مشروب الأبري، أو كما يُعرف بـ"الحلو مر"، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 5 آلاف عام وفقاً لبعض الروايات الشعبية، وفي روايات أخرى فإن اكتشافه يعود للعام 1860، عندما حاولت سيدة سودانية إنقاذ كمية كبيرة من حبوب الذرة بعدما غمرتها مياه الأمطار، فقامت بطحنها وتخميرها مع إضافة البهارات، لتنتج في النهاية مشروباً منعشاً بنكهة فريدة.

ويقدَّم "الحلو مر" مع الماء والسكر ليمنح الصائمين انتعاشاً في ظل الحرارة العالية بالسودان، ولا تزال السودانيات يتوارثن صناعته، ويقمن بتصديره إلى المغتربين في الخارج.