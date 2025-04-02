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الترفيه

«وارنر» تعرض لقطات من أحدث أفلام «سوبرمان»

ديفيد كورنسويت في دور سوبرمان (أ ف ب)
3 ابريل 2025 01:02

لاس فيغاس، الولايات المتحدة (أ ف ب) 

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عرضت استوديوهات «وارنر» الأميركية، أمس الأول، لقطات من فيلم «سوبرمان» الجديد المنتظر، وأخرى لفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو، خلال ملتقى سينماكون السنوي في لاس فيغاس.
استعانت «وارنر»، بنجوم بينهم ليوناردو دي كابريو، للترويج لأحدث إنتاجاتها ذات الميزانيات الضخمة أمام أصحاب دور السينما.
ويعوّل الاستوديو الأميركي بشكل خاص على نسخته الجديدة من فيلم «سوبرمان»، المقرر بدء عرضه خلال يوليو المقبل في الولايات المتحدة، من أجل إعادة إطلاق مجموعته من أفلام الأبطال الخارقين، والتي تتراجع أمام أبطال «مارفل» الخارقين من منافستها «ديزني».
ويؤدي الممثل الأميركي ديفيد كورنسويت دور سوبرمان في الفيلم الجديد، الذي يخرجه جيمس غان، فيما ظهر في الفيلم كلب البطل الخارق «كريبتو»، في مشاهد كثيرة عُرضت خلال الملتقى. وقال جيمس غان: «إنّ هذا الفيلم يحتفي باللطف والحب الإنساني».
ومن الأفلام الأخرى التي تعوّل عليها «وارنر» «وان باتل أفتر أناذر» - (one battle after another)، لبول توماس أندرسون، وبطولة ليوناردو دي كابريو، بتكلفة 140 مليون دولار، ومستوحى من رواية «فينلاند» للكاتب توماس بينشون، التي تدور أحداثها في كاليفورنيا خلال ثمانينيات القرن العشرين. وقال دي كابريو: إن الفيلم «عمل ملحمي يتمتع بنطاق وحجم كبيرين».

سوبرمان
سوبر مان
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