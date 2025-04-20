شيخه الجابري تكتب: الإمارات في الرباط

في إطار العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة التي أسس لها المغفور لهما والدنا الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والملك الحسن الثاني ملك المغرب الأسبق، واستمرت في نماء وتطور ومزيد من التعاون في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك محمد السادس ملك المغرب.

واحتفاء بالشارقة ضيف شرف الدورة الـ 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تمّ وبحضور الأمير مولاي رشيد، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، رفع علم دولة الإمارات في العاصمة الرباط، وشاركت الشيخة بدور القاسمي، إلى جانب الأمير مولاي رشيد، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي في مراسم الافتتاح الرسمية لفعاليات المعرض، الذي يستمر حتى 27 أبريل الجاري.

ونقلت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، في كلمة لها خلال حفل العشاء الذي أقيم تكريماً لوفد الإمارات المشارك في المعرض «تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لأخيه جلالة الملك محمد السادس، ولكل الزملاء المشاركين. واعتزاز سموه العميق لما قدمته ولا تزال تقدمه المملكة المغربية من عطاء فكري وثقافي ممتد عبر العصور».

ويأتي هذا الاحتفاء تأكيداً على عمق الروابط التي تجمع بين الإمارات والمغرب، واستمراراً لجهود الشارقة الاستثنائية الرامية إلى تعزيز المشروع الثقافي العربي، وتمتين الروابط بين البلدان العربية والعالمية، حيث تحل الإمارة الباسمة ضيف شرف في العديد من العواصم العربية والعالمية.

ويحفل البرنامج الثقافي الإماراتي بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي يشارك فيها حشدٌ من أبناء الإمارات من الكُتاب والأدباء والشعراء والأكاديميين والفنانين والمسؤولين في جهات عدة، حيث تتواجد في المعرض 18 مؤسسة إماراتية ثقافية وأكاديمية، تقدم صورة حيّة عن حجم وعمق الاستثمار في الثقافة والتراث والتعليم.

إن مشاركة أبناء الإمارات المبدعين في مثل هذه المعارض والمناسبات العربية والدولية تتيح لهم فرص التعارف وتبادل التجارب والخبرات، والسفر بإبداعاتهم إلى مناطق جديدة، توطيداً لعلاقات تاريخية وتأسيساً لتواصلٍ إنساني مستدام، وقد شهدت الفعاليات الثقافية الإماراتية في المعرض حضوراً جماهيرياً مغربياً يعكس الاهتمام الذي يوليه المغاربة للتعرف على الثقافة الإماراتية.

وإن كلمة شكر واجبة لكل القائمين على هذه المشاركة العربية الثقافية المهمة التي أتاحت لنا الفرصة للتعرف على أفقٍ عربي جديد، شكراً للشارقة، وحفظ الإمارات وعلمها خفّاقاً في كل المحافل.