بعض ميزات الذكاء الاصطناعي في نظارات "ميتا" متاحة لكل مستخدميها

أعلنت شركة "ميتا" الأميركية العملاقة، في بيان، أنّ بعض الميزات مثل الترجمة الفورية ستُصبح مُتاحة لمختلف مستخدمي نظاراتها "راي بان" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ولم تكن الترجمة الفورية إلى اللغات الإنكليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية متاحة إلا لمستخدمي النظارات في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

وأصبحت هذه الميزة متوفرة بشكل تدريجي لجميع المستخدمين، بدءا من الأربعاء.

وأعلنت المجموعة أيضا أن الميزة، التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي "ميتا ايه آي" بناء على ما يراه المستخدم من خلال النظارات، ستكون متاحة في الاتحاد الأوروبي بدءا من الأسبوع المقبل.

وكان المساعد "ميتا ايه آي" موجودا أصلا في بعض الدول على نظارات "راي بان" الخاصة بالمجموعة منذ نوفمبر، ولكن في نسخة أقل تقدما لا تسمح سوى بطرح أسئلة بسيطة عليه.

وقد دمجت "ميتا"، التي لا تعلن عن عدد مستخدمي نظاراتها، مساعدها "ميتا ايه آي" في خدماتها المختلفة على أمل أن يصبح مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر استخداما في العالم، رغم التقدّم الذي يحرزه "تشات جي بي تي" من شركة "اوبن ايه آي".