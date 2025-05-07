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الترفيه

أمير كرارة يستعد لـ «الشاطر» ويستأنف «ظروف غامضة»

أمير كرارة يستعد لـ «الشاطر» ويستأنف «ظروف غامضة»
8 مايو 2025 01:50

محمد قناوي (القاهرة) 

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يستعد أمير كرارة للمنافسة بقوة في موسم الصيف السينمائي بفيلمه الجديد «الشاطر»، المقرر عرضه في يوليو المقبل، من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك بطولته هنا الزاهد وعادل كرم ومصطفى غريب.
وأوضح كرارة أنه يقدم من خلال «الشاطر» قصة تمزج بين الأكشن والكوميديا للمرة الثانية على التوالي، بعدما قدمها في فيلمه الأخير «البعبع» الذي عُرض عام 2023، مشيراً إلى أنه يجسد في الفيلم شخصية «دوبلير»، الذي يؤدي مشاهد المعارك والأكشن بدلاً من المشاهير.
وعن أعماله الدرامية الجديدة، كشف كرارة أنه استأنف تصوير مسلسل «ظروف غامضة» الذي يُعد أول تجربة له في دراما المنصات الرقمية، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ويشاركه في بطولته آية سماحة وصدقي صخر ونبيل عيسى، وتدور أحداثه في 10 حلقات، في إطار رعب تشويقي حول جريمة قتل.
وصرح كرارة بأنه يستعد لخوض تجربة أخرى في دراما المنصات بعنوان «أعراض انسحاب»، ويتكون من 8 حلقات، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة.
دراما المنصات
أشار كرارة إلى أن دراما المنصات أصبحت واقعاً جديداً يُفيد الفن والممثلين، ولا تعارض بينها وبين الدراما التلفزيونية بالمسلسلات طويلة الحلقات المعتادة، وقال: «أرى أن المسلسلات القصيرة التي تعرض على المنصات الرقمية تسهم في تطوير الدراما، وتوسيع نطاق انتشارها، حيث إن هناك أفكاراً عديدة تصلح لتقديمها في 15 حلقة، وهناك أفكار أخرى تصلح لتقديمها في 30 حلقة، لكن يبقى المهم في كيفية تقديم الفكرة دون مط وتطويل في الأحداث، حتى لا يُصاب المشاهد بالملل».

هنا الزاهد
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