هنا الزاهد.. «مدربة أسود»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تواصل الممثلة هنا الزاهد تصوير مشاهدها في فيلم «الشاطر»، الذي يشارك في بطولته أمير كرارة ومحمد القس، وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه حول «دوبلير» يؤدي المشاهد الخطرة بدلاً من الممثلين، ويتعرض لسلسلة من المواقف الكوميدية تكشف الجوانب الخفية في شخصيات من حوله. وصرحت زاهد بأنها تؤدي في الفيلم دور «مدربة أسود» تعمل في السيرك القومي.

كما تستعد الزاهد لعرض فيلمها الجديد «ريستات» في صالات السينما الشهر الجاري، وتجسّد فيه شخصية فتاة تنتمي للطبقة الشعبية، ويشاركها البطولة تامر حسني وميمي جمال، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.