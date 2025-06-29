ياسر جلال.. إعلامي في «للعدالة وجه آخر»

علي عبد الرحمن (القاهرة)



يعود الممثل ياسر جلال إلى الدراما التلفزيونية بعملين جديدين، هما «للعدالة وجه آخر»، و«الديب»، حيث يؤدي فيهما شخصيتين مختلفتين، كل منهما تخوض صراعاً مع العدالة من زاوية مختلفة.

يجسّد جلال في «للعدالة وجه آخر» شخصية إعلامي تلفزيوني شهير، يتورط في جريمة قتل غامضة، ويبدأ رحلة البحث عن دليل يثبت براءته، ويتكوّن المسلسل من 15 حلقة، وينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية التشويقية، ويشارك في بطولته أروى جودة، ومحمد علاء، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى مورو.

فيما ينتظر جلال عرض مسلسله القصير «الديب»، ويجسّد فيه دور محامٍ يتعرض للعديد من الأزمات، بسبب تصديه لقضايا تتورط فيها شخصيات مهمة، ويتكوّن من 8 حلقات، ويمزج بين الدراما والتشويق، من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.