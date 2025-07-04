آسر ياسين.. قاتل مأجور في «عسل أحمر»

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد الممثل آسر ياسين لتصوير مسلسل «عسل أحمر»، المأخوذ عن رواية «دم على نهد» للكاتب إبراهيم عيسى، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، وتشارك في بطولته هند صبري.

أوضح ياسين أنه يجسد في «عسل أحمر» شخصية قاتل مأجور ينفذ سلسلة من الجرائم لصالح جهات معينة، وتدور أحداث العمل في الفترة بين أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، وبعد القبض عليه يقرر كشف الحقائق لصحفية، تؤدي دورها هند صبري، في لقاءات صحفية تُجرى قبل تنفيذ حكم الإعدام، من شأنها أن تقلب موازين القضية.

ونوه ياسين أن العمل ينتمي إلى فئة الدراما القصيرة، حيث يتألف من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، لافتاً إلى أنه أول تعاون درامي يجمعه بالممثلة التونسية هند صبري، والثاني فنياً بعد ظهورهما معاً في فيلم «الجزيرة» عام 2007.

من ناحية أخرى، يصور آسر ياسين آخر مشاهده في فيلم «إن غاب القط»، بطولة أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، وسماح أنور، من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا والمواقف الطريفة، مع حبكة درامية تجمع بين الأكشن والفكاهة.

كما انتهى ياسين من تصوير فيلم «فرقة الموت»، الذي يؤدي فيه شخصية «خُط الصعيد» خلال فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويكلف الضابط عمر، الذي يجسد دوره أحمد عز، بمطاردته، لتبدأ بينهما صراعات متصاعدة، ويشارك في بطولة العمل محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، وفريدة سيف النصر، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.