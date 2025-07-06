ركين سعد.. في «قتل اختياري»

سعيد ياسين (القاهرة)



تستعد الممثلة الأردنية ركين سعد للمشاركة في مسلسل «قتل اختياري»، الذي تعود به إلى الدراما المصرية من جديد، بعدما انشغلت الفترة الماضية ببطولة المسلسل الأردني «مدرسة الروابي للبنات».

أوضحت ركين أنها ستبدأ تصوير «قتل اختياري» في منتصف يوليو الجاري، استعداداً لعرضه في الموسم الشتوي المقبل، ويشاركها بطولته أحمد خالد صالح، وانتصار، تأليف أمين جمال ومحمد السوري، وإخراج محمد بكير.

وأشارت إلى أن المسلسل يتألف من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، ويتناول معاناة الأمهات مع أطفالهن المصابين بمتلازمة داون، حيث تجسد شخصية والدة أحد هؤلاء الأطفال.

ونوهت بأن العمل سيُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، مثلما حدث مع مسلسليها السابقين، «موعد مع القدر» مع آسر ياسين، محمود حميدة، وشريف سلامة، و«أزمة منتصف العمر» مع كريم فهمي، وريهام عبدالغفور.

من ناحية أخرى، انتهت ركين من تصوير مشاهدها في فيلم «أسد» الذي يُعرض نهاية العام الجاري، بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، وعلي قاسم، من تأليف وإخراج محمد دياب، وتدور أحداثه في إطار درامي تاريخي خلال فترة حكم المماليك لمصر، وتحديداً عام 1280 ميلادية.