السبت 12 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

شريف.. جزّار في «بروفة فرح»

شريف سلامة
11 يوليو 2025 18:55

سعيد ياسين (القاهرة)
يلتقي شريف سلامة مع نيللي كريم، من خلال فيلم «بروفة فرح»، ويشاركهما بطولته لبلبة، انتصار، محمود البزاوي، وعادل كرم، إخراج أميرة دياب، ومن المقرر عرضه في صالات السينما المحلية والعربية في الموسم الشتوي المقبل.
أوضح سلامة أن «بروفة فرح» تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول فتاة تبحث عن عريس مناسب، إلى أن تلتقي بالصدفة بشاب يعمل بمهنة الجزارة، وينال إعجابها، وتقرر الزواج به، وتتوالى الأحداث والمواقف الكوميدية بينهما.
كان شريف تعاون من قبل مع نيللي كريم في مسلسل «فاتن أمل حربي»، عام 2022، وفي الفيلم الذي يُعرض قريباً «هابي بيرث داي»، مع حنان مطاوع وعلي صبحي وحنان يوسف، ومن إخراج سارة جوهر، وتحمل أحداثه أبعاداً إنسانية واجتماعية مؤثرة، ويسلط الضوء على قضية عمالة الأطفال، من خلال قصة مؤثرة لفتاة صغيرة تبلغ من العمر 8 سنوات.
شارك «هابي بيرث داي» في المسابقة الدولية ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي فى دورته الـ24، التي أقيمت في نيويورك في الفترة من 5 إلى 14 يونيو الماضي، وفاز بـ 3 جوائز، هي: أفضل فيلم عالمي، وأفضل سيناريو عالمي، وأفضل إخراج.

أخبار ذات صلة
«السادة الأفاضل» يعيد عبد الباقي للسينما
أفلام الرعب.. ورقة رابحة لإنعاش صناعة السينما
شريف سلامة
نيللي كريم
فيلم
السينما
آخر الأخبار
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
الأخبار العالمية
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
اليوم 08:29
ليفربول يسحب «القميص 20»
الرياضة
ليفربول يسحب «القميص 20»
اليوم 08:22
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
الأخبار العالمية
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
اليوم 08:22
لايلز يضع نفسه في «النار»!
الرياضة
لايلز يضع نفسه في «النار»!
اليوم 08:17
مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون الرصاص من أجل الطعام
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©