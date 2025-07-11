شريف.. جزّار في «بروفة فرح»

سعيد ياسين (القاهرة)

يلتقي شريف سلامة مع نيللي كريم، من خلال فيلم «بروفة فرح»، ويشاركهما بطولته لبلبة، انتصار، محمود البزاوي، وعادل كرم، إخراج أميرة دياب، ومن المقرر عرضه في صالات السينما المحلية والعربية في الموسم الشتوي المقبل.

أوضح سلامة أن «بروفة فرح» تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول فتاة تبحث عن عريس مناسب، إلى أن تلتقي بالصدفة بشاب يعمل بمهنة الجزارة، وينال إعجابها، وتقرر الزواج به، وتتوالى الأحداث والمواقف الكوميدية بينهما.

كان شريف تعاون من قبل مع نيللي كريم في مسلسل «فاتن أمل حربي»، عام 2022، وفي الفيلم الذي يُعرض قريباً «هابي بيرث داي»، مع حنان مطاوع وعلي صبحي وحنان يوسف، ومن إخراج سارة جوهر، وتحمل أحداثه أبعاداً إنسانية واجتماعية مؤثرة، ويسلط الضوء على قضية عمالة الأطفال، من خلال قصة مؤثرة لفتاة صغيرة تبلغ من العمر 8 سنوات.

شارك «هابي بيرث داي» في المسابقة الدولية ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي فى دورته الـ24، التي أقيمت في نيويورك في الفترة من 5 إلى 14 يونيو الماضي، وفاز بـ 3 جوائز، هي: أفضل فيلم عالمي، وأفضل سيناريو عالمي، وأفضل إخراج.