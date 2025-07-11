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الترفيه

«السادة الأفاضل» يعيد عبد الباقي للسينما

الممثل المصري أشرف عبد الباقي
11 يوليو 2025 20:11

محمد قناوي (القاهرة)
بعد غياب 4 سنوات عن شاشة السينما، منذ أن قدم آخر أعماله السينمائية «سقراط ونبيلة»، يعود الممثل المصري أشرف عبد الباقي من خلال المشاركة في فيلم «السادة الأفاضل»، مع محمد ممدوح، وطه دسوقي، تأليف مصطفى صقر، وإخراج كريم الشناوي.
قال عبد الباقي، إن أحداث «السادة الأفاضل» تدور في إطار الكوميديا السوداء، وتتناول قضايا اجتماعية معاصرة من خلال مواقف غير تقليدية، مشيراً إلى أن الفيلم يقدم نوعاً فنياً مختلفاً، ضمن تجربة جديدة على مستوى الطرح والأسلوب.
من ناحية أخرى، يشارك أشرف عبد الباقي في مسلسل «على ضهر راجل»، وهو أول بطولة تلفزيونية للممثل الشاب أحمد بحر، الشهير بـ«كزبرة»، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، ويتكون من 10 حلقات.
يجسد عبد الباقي، خلال المسلسل، شخصية رجل وحيد يبحث عن عائلته التي فقدها في فترة من حياته، بينما يظهر «كزبرة» في دور شاب فقير يُدعى «ورداني» يسعى للثراء وتحسين ظروفه.
وحول تقديمه دوراً ثانوياً في المسلسل، قال عبد الباقي: «لا أقيس قيمة الأدوار بحجم الظهور على الشاشة، بل بما تحمله الشخصية من أبعاد جديدة أقدمها للناس».
وأضاف أنه منذ أن قدم مسلسل «جولة أخيرة» مع أحمد السقا، لم يشارك في الدراما رغم العروض الكثيرة التي يتلقاها، وما يهمه هو أن يستمتع بالدور، وأن يراه الجمهور بشكل مختلف.
وعن التحولات التي شهدتها صناعة الدراما، قال عبد الباقي: «لم نكن نتخيل قبل 10 سنوات أن المنصات الرقمية ستصبح منصة رئيسية لعرض الأعمال الدرامية، لكنها فرضت نفسها بقوة، وخلقت نمطاً جديداً من الحلقات القصيرة التي اتجه إليها كثير من الممثلين، وهو تطور إيجابي يتماشى مع طبيعة المشاهد المعاصر الذي يختار توقيت المشاهدة بما يناسبه».

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