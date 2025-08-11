تأهيل 5 ملاعب في حفيت وعين الفايضة

إيهاب الرفاعي (العين)



أنجزت بلدية مدينة العين، بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، مشروع إعادة تأهيل 5 ملاعب كرة قدم في منطقتي جبل حفيت وعين الفايضة. وأوضح سالم راشد سويدان الكتبي المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلدية الفرعية: يشمل المشروع تأهيل ملعبين في منطقة جبل حفيت وثلاثة ملاعب في منطقة عين الفايضة، بمساحة إجمالية قدرها 2.956 متراً مربعاً، ليستفيد منها سكان المنطقتين.

والمشروع جزء من مبادرة «من المجتمع للمجتمع» التي أطلقتها هيئة «معاً» بهدف ترسيخ ثقافة العطاء، وتحفيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، بما يؤكد أهمية المساهمات المجتمعية

ودور الشركات الاستراتيجية في بناء مجتمع متماسك، ومتعاون وملتزم بتحقيق تغيير اجتماعي مستدام.