كمال أبو رية.. «فاشون ديزاينر»

محمد قناوي (القاهرة)

يصوّر الممثل كمال أبو ريه، مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل «وتر حساس»، سيناريو وحوار أمين جمال، مينا بباوي، محمد فضل، ومريم منصور، وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته غادة عادل، رانيا منصور، نبيل عيسى، محمد محمود عبد العزيز، وإلهام وجدي.

ولفت أبو رية إلى أن العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الصداقات والعلاقات الزوجية، ويلعب فيه دور والد الممثلة غادة عادل، وهو «فاشون ديزاينر» يعمل في مجال تصميم الأزياء.

وصرح أبو رية أنه ينتظر عرض المسلسل القصير «كارثة طبيعية» الذي يجمعه بالممثل محمد سلام للمرة الأولى، من تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد، ويجسّد فيه شخصية مدرس جغرافيا متقاعد.

وأوضح أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، مكوّن من 10 حلقات، حول شخصية موظف اتصالات، أب لـ7 أبناء، يمر بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.