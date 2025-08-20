الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

كمال أبو رية.. «فاشون ديزاينر»

كمال أبو رية
21 أغسطس 2025 01:25

محمد قناوي (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
ريهام عبد الغفور في «خريطة رأس السنة»
قصي خولي.. بـ«5 أرواح»

يصوّر الممثل كمال أبو ريه، مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل «وتر حساس»، سيناريو وحوار أمين جمال، مينا بباوي، محمد فضل، ومريم منصور، وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته غادة عادل، رانيا منصور، نبيل عيسى، محمد محمود عبد العزيز، وإلهام وجدي.
ولفت أبو رية إلى أن العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الصداقات والعلاقات الزوجية، ويلعب فيه دور والد الممثلة غادة عادل، وهو «فاشون ديزاينر» يعمل في مجال تصميم الأزياء. 
وصرح أبو رية أنه ينتظر عرض المسلسل القصير «كارثة طبيعية» الذي يجمعه بالممثل محمد سلام للمرة الأولى، من تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد، ويجسّد فيه شخصية مدرس جغرافيا متقاعد.
وأوضح أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، مكوّن من 10 حلقات، حول شخصية موظف اتصالات، أب لـ7 أبناء، يمر بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

كمال أبو رية
المسلسلات
المسلسلات المصرية
الدراما
الدراما المصرية
كمال أبورية
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©