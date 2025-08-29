اكتشاف ديناصور غريب عاش قبل نحو 165 مليون سنة

أظهرت دراسة، نُشرت في مجلة "نيتشر" العلمية، أن جسم ديناصور عُثر على متحجراته في المغرب، كان مكسوا بدرع تبرز منها ومن رقبته أشواك عظمية يبلغ طول كل منها نحو متر، ما يجعله أحد أغرب الديناصورات المكتشفة على الإطلاق.

صورة متخيَّلة للديناصور

يُعد الديناصور "سبايكوميلوس"، الذي عاش قبل نحو 165 مليون سنة، أقدم نموذج من مجموعة من الديناصورات العاشبة المدرعة تُسمى "أنكيلوصورات".

كانت الصورة التي كوّنها علماء المتحجرات لديناصور "سبايكوميلوس" تستند إلى عظمة واحدة عُثر عليها في المغرب عام 2019. لكن اكتشاف متحجرات جديدة قرب مدينة "بولمان" في المغرب وفّر للعلماء فكرة أوضح عن هذا الديناصور غير المألوف.

وبيّن العلماء أن أشواكا عظمية كانت تبرز من أضلاعه ورقبته، وهو أمر لم يُلاحظ سابقا في أي نوع آخر من الفقاريات الحية أو المنقرضة، وفقًا للبحث الذي نُشر الأربعاء.

وقال ريتشارد بتلر الأستاذ في جامعة برمنغهام (وسط إنكلترا) وأحد المسؤولين عن مشروع البحث "إنه أحد أغرب الديناصورات التي اكتشفناها على الإطلاق".

ورأت سوزانا ميدمنت من متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن أنه "اكتشاف بالغ الأهمية". وأشارت إلى أن هذه المتحجرات "الغريبة جدا" تُغير طريقة تفكير العلماء في شأن تطور الديناصورات المدرعة.

وشرحت ميدمنت، وهي أستاذة في جامعة برمنغهام ومسؤولة مشاركة في المشروع، أن الديناصور كان في البداية يستخدم درعه لأغراض دفاعية ولإبعاد الديناصورات المنافسة.