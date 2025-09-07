الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
صور.. عشاق علم الفلك يتابعون خسوف القمر الكلي

جمهور تيابع خسوف القمر الكلي
7 سبتمبر 2025 22:31

حظي عشاق علم الفلك بفرصة رؤية "قمر الدم"، مساء اليوم الأحد، خلال خسوف كلي للقمر يُرصد بشكل رئيسي في آسيا، ولكن أيضا بشكل طفيف في أوروبا وأفريقيا.
تحدث هذه الظاهرة، التي تُلوّن قمر الأرض باللون الأحمر، عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تماما بهذا الترتيب، وعندما يكون القمر في طور البدر.

يتحول لون القمر إلى الأحمر أثناء انزلاقه إلى ظل الأرض الذي يحجب أشعة الشمس، ويفقد تدريجيا بريقه الأبيض.
وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي إنه يمكن رصد هذه الظاهرة بشكل متفاوت في العالم العربي. كما ستتاح مشاهدتها في الصين والهند، وكذلك لسكان شرق أفريقيا وغرب أستراليا.

في أوروبا، سيكون المشهد مرئيا لفترة وجيزة مع طلوع القمر في وقت مبكر من المساء.
وعلى عكس رصد كسوف الشمس، الذي يتطلب نظارات خاصة، لا حاجة سوى إلى طقس مؤات وسماء صافية والتواجد في الموقع المناسب لمشاهدة خسوف القمر.

هذا الخسوف الكلي للقمر، وهو الثاني هذا العام بعد الخسوف الذي رُصد في مارس الماضي، يشكل مقدمة للكسوف الشمسي الكبير المتوقع العام المقبل في 12 أغسطس 2026.

المصدر: وكالات
القمر
خسوف القمر
القمر الدموي
قمر الدم
