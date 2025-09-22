«قناة الإمارات».. إنتاجات حصرية ودراما مشوّقة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «قناة الإمارات» دورتها البرامجية الجديدة بدءاً من سبتمبر الجاري وحتى نهاية العام، وتضم باقة واسعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والدينية والتراثية، إلى جانب مجموعة من الأعمال الدرامية التي تُلبّي اهتمامات الجمهور في الإمارات ومختلف أنحاء العالم العربي.

وتُقدم في موسمها الجديد باقة من البرامج من إنتاج «أبوظبي للإعلام»، والتي تتكامل فيها اهتمامات المجتمع مع الموضوعات المتنوعة، بما يُحقق تفضيلات الجمهور، مع حفاظها على الهوية الإماراتية والتراث الوطني، بالإضافة إلى عرض مجموعة من المسلسلات العربية التي تُشكّل مزيجاً غنياً من المتعة والتشويق والرسالة الإعلامية الترفيهية الهادفة.



برامج متنوعة

تضم قائمة البرامج الجديدة، برنامج «محفوظ» الثقافي بروح شبابية عصرية، ويهدف إلى إعادة الشباب إلى عالم القراءة من خلال تسليط الضوء على أبرز الكتب التي تناولت التراث الإماراتي بأبعاده الثقافية والاجتماعية والتاريخية. يأخذ البرنامج المشاهدين في رحلة داخل صفحات هذه الكتب التي تناقش موضوعات متنوعة مثل الصيد بالصقور، الزراعة، الحليّ، الفلكلور، الإبل، والتعليم، إلى جانب ذاكرة المدن الإماراتية، والرعيل الأول في تاريخ الدولة.

يُعرض البرنامج الساعة 6:00 مساء كل جمعة، من تقديم عبيد المزروعي، ويستهدف الشباب، وطلاب المدارس والجامعات، إضافة إلى المهتمين بالثقافة والتراث ورواد منصات التواصل الاجتماعي. ويقدم محتوى جذاباً يُعيد الارتباط المعرفي باللغة العربية، عبر لغة بسيطة وقريبة، ليكون أكثر من مُجرّد استعراض للكتب، بل مشروعاً ثقافياً يربط الماضي بالحاضر ويُلهم المستقبل.

قصص من ليوا

يُسلّط برنامج «قصص من ليوا»، من تقديم محمد عبد الكريم، الضوء على ملامح التراث والأصالة في واحة ليوا، ويُعرض الساعة 6:00 مساءً كل سبت. وتعرض القناة أيضاً برنامجي «ساعة مسا من العين» و«ساعة مسا من الظفرة»، اللذان يُسلطان الضوء على الفعاليات الثقافية والتنموية في منطقتي العين والظفرة، ابتداء من أكتوبر المقبل.



مواسم جديدة

يُواصل برنامج «صباح الإمارات» عرض حلقات موسمه الـ9 بإطلالة يومية تجمع بين الثقافة والمعرفة والترفيه، حيث ينطلق كل صباح في جولة معرفية بفقرات متنوعة تُناقش أهم قضايا المجتمع، وترتكز على كافة ما يُهم الأسرة، من موضوعات وجوانب حياتية، ومعلومات وأخبار، ونصائح حول الصحة، والتغذية.

يُقدم البرنامج نخبة من الإعلاميين، من بينهم عبدالله بن حيدر، عبير البلوشي، سعيد الشعيبي، ميثا الصباح، محمد عبد الكريم وريم الكعبي. فيما يتولى مهمة المراسلين كل من هزاع الشرياني ومحمد العامري وسارة الحوسني، لنقل نبض المجتمع الإماراتي والتقارير الميدانية من مختلف إمارات الدولة.



خبرات حياتية

يعود برنامج «عُمر جديد» في موسمه الـ9، ليفتح نافذة على قصص إنسانية وصحية مُلهمة تعكس تجارب كبار السن، وما تقدمه من خبرات حياتية. يعرض البرنامج كل اثنين الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين.

بالحكمة

تطل القناة أيضاً اعتباراً من 19 أكتوبر ببرنامج «بالحكمة»، الذي يطرح رؤية دينية وسطيّة معتدلة تعالج قضايا الحياة اليومية بمختلف جوانبها. يُعرض البرنامج كل جمعة الساعة 1:40 ظهراً، وهو من تقديم موسى الزبيدي.



دراما

تتضمن الدورة البرامجية الجديدة لـ«قناة الإمارات» عرض باقة من الأعمال الدرامية الجديدة، أبرزها مسلسل «الفتوّة»، عمل درامي مُشوّق يروي صراعات الحارات الشعبية، وما تحمله من قيم النخوة والشهامة.

ويشارك في بطولته ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، أحمد خليل، ورياض الخولي، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.



حسبة عمري

تعرض «قناة الإمارات» مسلسل «حسبة عمري» ليروي قصة «هند» التي تتفاقم خلافاتها مع زوجها «فاروق»، وتنشأ بينهما حرب طويلة يتدخل فيها أطراف كثيرة، في قالب درامي يُسلّط الضوء على محطات حياتية مؤثرة تعكس تحولات العمر وتقلبات الحياة.

يشارك في بطولة المسلسل روجينا، عمرو عبدالجليل، محمد رضوان ومحمود البزاوي، من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح.

بيت أهلي

تعرض القناة أيضاً مسلسل «بيت أهلي»، دراما شامية تدور أحداثها في فترة أربعينيات القرن الماضي، وتستعرض صراعات اجتماعية بين أبناء الحارة، تظهر مواقف إنسانية وعلاقات متشابكة عدة. يشارك في بطولته أيمن زيدان، سلوم حداد، صباح بركات، وصفاء سلطان، تأليف فؤاد شربجي، وإخراج تامر إسحاق.



ما اختلفنا

ينطلق مسلسل «ما اختلفنا» في موسمه الأول على «قناة الإمارات»، ويتناول من خلال حلقات منفصلة متّصلة باقة من القصص الطريفة والقضايا الاجتماعية المعاصرة، التي تُحاكي مشاكل الناس اليومية، وتُلامس الواقع المعاش في إطار كوميدي يمزج بين الواقعية والخيال. يشارك في بطولته باسم ياخور، نادين تحسين بيك، محمد حداقي، ديمة الجندي، ومحمد خير الجراح، تأليف حازم سليمان وإخراج وائل أبوشعر.



محتوى مُبتكر

تعكس الدورة البرامجية الجديدة لـ«قناة الإمارات» التابعة لـ«أبوظبي للإعلام» - شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة-، التزام قنوات الشركة ومنصاتها الإعلامية المختلفة بتقديم محتوى إعلامي مُبتكر وهادف يُسهم في ترسيخ القيم الإماراتية والعربية الأصيلة، من خلال الجمع بين الأصالة والمعاصرة وتلبية تطلعات الجمهور عبر محتوى رفيع المستوى يُواكب تطورات المشهد الإعلامي المعاصر.



مطبخ شعبي

تواصل قناة «الإمارات» عرض حلقات برنامج الطبخ «هنهم»، الذي يأخذ المشاهدين في رحلة تجمع بين منتجات المزارع الإماراتية، والمطبخ الشعبي، حيث يتابعون تحضير أطباق إماراتية أصيلة بنكهات مبتكرة، في مشهد يجمع بين الأصالة والتجديد ويبرز قيمة المنتج المحلي.