رحيل النجمة العالمية كلوديا كاردينالي

الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي
24 سبتمبر 2025 10:19

غيّب الموت عملاقة سينما ستينات القرن العشرين الممثلة الفرنسية-الإيطالية كلوديا كاردينالي التي رحلت عن 87 عاما في مقر إقامتها في ضواحي باريس. 
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة "إكس" الممثلة كلوديا كاردينالي التي توفيت عن 87 عاما بأنها كانت "نجمة إيطالية وعالمية"، مؤكدا أنها ستبقى "في قلوب الفرنسيين إلى الأبد".
وأشار الرئيس الفرنسي في منشوره إلى أن كاردينالي "كانت تجسّد حريةً ونظرة وموهبةً أضافت الكثير إلى أعمال الكبار، من روما إلى هوليوود، وباريس التي اختارتها وطنا لها".
وغيّب الموت الثلاثاء نجمة سينما ستينات القرن العشرين في مقر إقامتها في ضواحي باريس، على ما أفاد مدير أعمالها .
وأدّت كاردينالي أدوارا في أفلام لعدد من أبرز المخرجين مثل لوكينو فيسكونتي وفيديريكو فيليني وريتشارد بروكس وهنري فيرنوي وسيرجيو ليوني.
وكانت كلوديا كاردينالي التي برزت من خلال أدوارها في "إيل غاتوباردو" Il Gattopardo و"وانس آبان إيه، وغيرها، من أشهر ممثلات السينما الإيطاليات، إلى جانب جينا لولوبريجيدا وصوفيا لورين.

المصدر: وكالات
كلوديا كاردينالي
إيمانويل ماكرون
إيطاليا
