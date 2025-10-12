الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

عبدالمجيد عبدالله.. «مرحبا أبوظبي وهلا»

عبدالمجيد عبدالله خلال الحفل
12 أكتوبر 2025 20:28

أبوظبي (الاتحاد) 
في أمسية فنية استثنائية، أحيا الفنان عبدالمجيد عبدالله حفلاً في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، وسط تفاعل لافت من الحضور، مقدماً باقة من أشهر أغنياته الخليجية الشهيرة، بين الرومانسية والهادئة والإيقاعيّة السريعة. 
تنقل عبدالمجيد، خلال الحفل الذي نظم بالتعاون بين «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، وشركة «ميرال» الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، و«لايف نيشن الشرق الأوسط»، بين أغنياته القديمة والجديدة التي واكبت مسيرته الفنية الطويلة، واستمر الحفل الذي شهد حضوراً لافتاً فاق التوقعات، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. 

أخبار ذات صلة
سفارة أوغندا لدى الدولة تحتفل باليوم الوطني
«مهرجان منصور» يعود إلى أبوظبي

بدأ عبدالمجيد الحفل بأغنيته «مرحبا وهلا» التي غيّر في كلماتها خلال الحفل وأهداها إلى أبوظبي لتصبح «مرحبا أبوظبي وهلا» في تحية منه للعاصمة الإماراتية، معرباً عن سعادته بالعودة مجدداً إلى خشبة مسرح «الاتحاد أرينا» ولقاء جمهوره في أبوظبي. 
وأثناء الحفل، هنأ عبدالمجيد منتخب الإمارات عقب فوزه الثمين على نظيره العُماني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليحصد أول 3 نقاط، في مشواره ضمن المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. 
أدّى عبدالمجيد، خلال الحفل، عدداً من أغنياته المتميزة، منها: «تتنفسك دنياي»، «يا أبعدهم كلهم»، «مرت سنة»، «ما أنت إنسان أكتر»، «رهيب»، «صدفة»، «هلا بيك»، «غلطة»، و«ابن الأوادم». كما قدم أغنيته «انتحل شخصيتك» برفقة آلة العود، وسط حفاوة وتفاعل كبيرين من الحضور.

عبد المجيد عبد الله
جزيرة ياس
حفل
آخر الأخبار
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
الرياضة
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
اليوم 14:26
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
الرياضة
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
اليوم 14:25
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
الرياضة
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
اليوم 14:23
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
الرياضة
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
اليوم 14:20
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©