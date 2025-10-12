عبدالمجيد عبدالله.. «مرحبا أبوظبي وهلا»

أبوظبي (الاتحاد)

في أمسية فنية استثنائية، أحيا الفنان عبدالمجيد عبدالله حفلاً في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، وسط تفاعل لافت من الحضور، مقدماً باقة من أشهر أغنياته الخليجية الشهيرة، بين الرومانسية والهادئة والإيقاعيّة السريعة.

تنقل عبدالمجيد، خلال الحفل الذي نظم بالتعاون بين «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، وشركة «ميرال» الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، و«لايف نيشن الشرق الأوسط»، بين أغنياته القديمة والجديدة التي واكبت مسيرته الفنية الطويلة، واستمر الحفل الذي شهد حضوراً لافتاً فاق التوقعات، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

بدأ عبدالمجيد الحفل بأغنيته «مرحبا وهلا» التي غيّر في كلماتها خلال الحفل وأهداها إلى أبوظبي لتصبح «مرحبا أبوظبي وهلا» في تحية منه للعاصمة الإماراتية، معرباً عن سعادته بالعودة مجدداً إلى خشبة مسرح «الاتحاد أرينا» ولقاء جمهوره في أبوظبي.

وأثناء الحفل، هنأ عبدالمجيد منتخب الإمارات عقب فوزه الثمين على نظيره العُماني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليحصد أول 3 نقاط، في مشواره ضمن المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أدّى عبدالمجيد، خلال الحفل، عدداً من أغنياته المتميزة، منها: «تتنفسك دنياي»، «يا أبعدهم كلهم»، «مرت سنة»، «ما أنت إنسان أكتر»، «رهيب»، «صدفة»، «هلا بيك»، «غلطة»، و«ابن الأوادم». كما قدم أغنيته «انتحل شخصيتك» برفقة آلة العود، وسط حفاوة وتفاعل كبيرين من الحضور.