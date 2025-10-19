الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الفيلم الأطول عمرا في بوليوود يعرض منذ 30 عاما

الفيلم الأطول عمرا في بوليوود يعرض منذ 30 عاما
19 أكتوبر 2025 17:49

يصبح فيلم كوميدي رومانسي يُعرض في إحدى دور السينما في مدينة بومباي منذ ثلاثين عاما، غدا الاثنين، أطول فيلم عرضا في تاريخ السينما الهندية.
فمنذ طرحه في 20 أكتوبر 1995، يُعرض فيلم "Dilwale Dulhania Le Jayenge" (المعروف اختصارا بـDDLJ أو "صاحب القلب الشجاع سيأخذ العروس بعيدا")، يوميا في سينما "ماراثا ماندير" الشهيرة في بومباي، العاصمة المالية للهند.
يقول محمد شاكر، البالغ 60 عاما، ضاحكا "شاهدتُه نحو ثلاثين مرة منذ عام 1996، وسأستمر في مشاهدته".
يوميا، عند الساعة 11,30 صباحا، مقابل 40 روبية (حوالى نصف دولار أميركي)، يستمتع المشاهدون بقصة الحب هذه بين شاب وشابة يقرران تحدي التقاليد.
منذ طرحه، حوّل "DDLJ" شاروخ خان إلى نجم سينمائي هندي.
بعد ثلاثة عقود، لا تزال هذه القصة الرومانسية التي باتت من كلاسيكيات بوليوود، تُلهم أعدادا كبيرة من المتفرجين.
يقول مانوج ديساي مدير هذه السينما "في أيام الأسبوع، عادةً ما يرتادها الطلاب والأزواج الشباب. أما أيام الأحد، فنستقبل حوالى 500 شخص".
في السينما، لا يزال الجمهور يُظهر الحماسة نفسها.
يستكشف الفيلم الفرق بين انفتاح الزوجين الهنديين الشابين المقيمين في الخارج وقيم والديهما المحافظة.
وقد عُرض الفيلم على التلفزيون، لكن كثرا يفضلون "القشعريرة" التي يشعرون بها لدى مشاهدتهم العمل على الشاشة الكبيرة.
وعُلّق عرض الفيلم لفترة وجيزة عام 2015، ولكنه عاد إلى دور العرض.
يرى الناقد السينمائي بارادواج رانغان أن استمرار فيلم "DDLJ" رسالة حب للهند التي تسعى إلى التوازن بين القيم القديمة والحديثة.
ويُشير الناقد إلى أن العمل أصبح بمثابة "معلم ثقافي" لأنه "جسّد ببراعة" الفروق بين جيلين.

المصدر: آ ف ب
فيلم
بوليوود
سينما
السينما الهندية
