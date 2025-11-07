«مهرجان الشتاء» على كورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي ولمدة 11 يوماً «مهرجان الشتاء» في الحديقة الرسمية على كورنيش أبوظبي، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والدفاع المدني، والاتحاد النسائي العام، ومجموعة تدوير، نادي فيتنس اكسبرس.

يأتي المهرجان الذي شهد سلسلة من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية المتنوعة، ضمن رؤية بلدية مدينة أبوظبي الرامية إلى تعزيز دور الحدائق والمنتزهات العامة كنقاط جذب مهمة تخدم مختلف شرائح المجتمع، وتشجع الجمهور على زيارتها والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها البلدية فيها، والتي تعزّز مكانة الحدائق العامة كمراكز نابضة بالحياة، تُمثل ملتقى للتواصل، ومتنفساً حضارياً يواكب تطلعات المجتمع نحو مستقبل أكثر تفاعلاً وازدهاراً.