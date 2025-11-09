الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أطفال يحوّلون لوحات إلى فنّ «ثلاثي الأبعاد» في «الشارقة للكتاب»

أطفال يحوّلون لوحات إلى فنّ «ثلاثي الأبعاد» في «الشارقة للكتاب»
9 نوفمبر 2025 15:39

الشارقة (الاتحاد)

جلس عدد من الأطفال المشاركين في الدورة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أمام 4 لوحات فنية عالمية، يتأملون تفاصيلها بتركيز، استعداداً للإبحار في عالم الفن الكلاسيكي من منظور حديث، حيث تحوّلوا إلى فنانين صغار يبعثون الحياة في لوحاتٍ خالدة عبر تقنيات الفن ثلاثي الأبعاد.
جاء ذلك خلال ورشة بعنوان «الفن الحي»، قدّمتها الفنانة سارة مزهر ضمن برنامج المعرض، وعرّفت فيها الأطفال على خطوات تنفيذ اللوحات بأسلوب ثلاثي الأبعاد، بما يمكّنهم من إعادة تخيّل الأعمال الفنية بروح عصرية مبتكرة.
وتضمّنت الورشة تطبيقات عملية على لوحاتٍ شهيرة مثل «ليلة النجوم» لفنسنت فان جوخ، وبورتريه فريدا كاهلو، و«زنابق الماء» لكلود مونيه، و«الفتاة ذات القرط اللؤلؤي» ليوهان فيرمير، حيث أبدع الأطفال في محاكاة تفاصيلها بأساليبهم الخاصة التي مزجت بين الخيال والتقنية والإحساس الجمالي. وباستخدام الخيطان والألوان والمقصّات والمواد اللاصقة، نفّذ الأطفال مجموعة من اللوحات الإبداعية عبر تلوين الرسومات الموجودة بها، ثم إضافة قِطع بمناطق مُعينة في الصورة، سواءً من الورق أو القماش المُلون، لإعطاء اللوحات بُعداً فنياً أكثر تأثيراً، حتى تظهر في النهاية بشكل ثلاثي الأبعاد.
وقالت سارة مزهر: إن الهدف من الورشة ليس فقط تعريف الأطفال على لوحات عالمية خالدة، بل أن يعيشوا التجربة الفنية بكامل حواسهم. نريد أن يقتربوا من الفن بطريقة ممتعة، وأن يلمسوه، بل ويصنعوه بأيديهم، لا أن يروه فقط في الكتب أو الشاشات». 
وتابعت: «يُعد الجانب الترفيهي جزءاً أساسياً من الورشة، لأن الفن يحمل في طياته جانباً مُسلياً للأطفال الذين يستهويهم الشغف بالرسومات والألوان وفن القصّ واللصق». 

