«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience

أبوظبي (الاتحاد)



تطلق جزيرة ياس في أبوظبي، الوجهة الترفيهية الرائدة في المنطقة، اليوم، تجربة Stranger Things: The Experience، للمرة الأولى على مستوى المنطقة، ليتمكّن الضيوف من العودة إلى أجواء الثمانينيات المفعمة بالحنين والمغامرة، وخوض مغامرة مشوّقة يصبحون فيها أبطال قصة المسلسل الشهير بأنفسهم عبر رحلة تفاعلية غامرة تتجاوز حدود الخيال داخل عالم Stranger Things.ومن الأنفاق المظلمة في مختبر هوكينز إلى الأجواء الغامضة في الأبسايد داون، تأخذ التجربة الضيوف في رحلة تغمرهم أكثر فأكثر داخل عالم Stranger Things، حيث سيدخلون مختبر هوكينز الغامض، ويلتقون بإليفن ورفاقها وهم يسلكون طريقاً محفوفاً بالمخاطر، لكشف الأسرار الخفية التي تختبئ في أعماق الأبسايد داون.

تنفرد هذه المغامرة بكونها أكثر من مجرد عرض، إذ تمثل رحلة غامرة تتخطى حدود الواقع، يمتزج فيها أداء الممثلين المباشر بتقنيات الواقع الرباعي المتقدمة لتتلاشى الحدود الفاصلة بين الواقع والخيال. وسيكون على الضيوف إطلاق العنان لقواهم الخفية لمواجهة مخلوقات الديموغورغون ومساعدة ماكس وإليفن في إنقاذ الموقف، بينما يستكشفون مواقع استثنائية مثل Play Room في مختبر هوكينز.

وبعد احتواء الظواهر الكونية الغامضة، يعود الزوّار من حافة المجهول إلى عالم الثمانينيات النابض بالحياة في منطقة Mix-Tape، حيث يمكنهم توثيق لحظات لا تُنسى عبر زوايا التصوير الممتعة، وتذوق الوجبات الخفيفة والمشروبات المستوحاة من أحداث المسلسل، واستكشاف مجموعة من المنتجات الحصرية الخاصة بـ Stranger Things. ولا تكتمل الرحلة دون التوقف عند المحطتين الأسطوريتين Scoops Ahoy وPalace Arcade، اللتان تجسدان جوهر تلك الحقبة بأدق تفاصيلها.

وتأخذ هذه التجربة المتميزة عشاق المسلسل العالمي الشهير إلى داخل أبرز مشاهده الخالدة، من خلال مغامرة جديدة غنيّة بالتفاصيل، يرافقون فيها شخصياتهم المفضلة عن قرب، قبل أن يحظوا بفرصة الاستكشاف والتجوّل بحرية في أهم مواقع المسلسل.

وقال ليام فيندلاي، الرئيس التنفيذي لـ «ميرال ديستينيشنز»: يسعدنا إطلاق تجربة Stranger Things: The Experience في جزيرة ياس، التي تعيد الضيوف إلى حنين الماضي ضمن مغامرات مشوّقة. وتُدخل هذه المغامرة الجديدة الحائزة جوائز، الضيوف في أجواء مسلسلهم المفضل مع إطلاقها للمرة الأولى في المنطقة، وذلك قبيل العرض العالمي المرتقب للموسم الخامس والأخير من المسلسل.