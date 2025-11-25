«مهرجان ياس الشتوي».. 10 أيام من الترفيه في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف جزيرة ياس «مهرجان ياس الشتوي»، في الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر المقبل، لتتحوّل حديقة بوابة ياس إلى عالم شتوي خيالي، حيث يقدم المهرجان برنامجاً مليئاً بالفعاليات الممتعة والتجارب الاستثنائية، منها العروض الثلجية الآسرة، ألعاب الكرنفال المشوقة، جلسات الحِرف اليدوية، حفلات إضاءة الشجرة العملاقة المتلألئة، والعروض الفنية الحيّة.



مسرح الاحتفالات

تستمتع العائلات والأطفال بـ 10 أيام من الأجواء الشتوية الخلّابة في أبوظبي، حيث يمكن للزوار من مختلف الأعمار والجنسيات الاستمتاع بتجارب لا مثيل لها ورسم ملامح ذكريات لا تُنسى. وبمزيج من الموسيقى والعروض الفنية، يقدّم مسرح الاحتفالات الذي يقع في قلب «مهرجان ياس الشتوي»، أنشطة متنوعة من الاستعراضات الحيّة، وعروضاً سينمائية في الهواء الطلق، بالإضافة إلى العروض الموسيقية للفرق الجوّالة التي تنثر الألحان المبهجة في ساحات المهرجان.



السوق الاحتفالي

المهرجان الذي يُعد وجهة مثالية للاحتفال بموسم الأعياد، يستقبل زوّاره يومياً من 4:00 عصراً حتى 11:00 مساءً. ويمكن للزوّار التجوّل في منطقة «السوق الاحتفالي» لاقتناء هدايا مميزة، واستكشاف الشموع الموسمية في منصة «كانديللي».



المدينة الترفيهية

تُقدّم منطقة المدينة الترفيهية الاحتفالية في المهرجان تجربةً لا تُنسى مليئة بالمرح، وتوفّر فرصة خوض مجموعة من الألعاب الكرنفالية المصممة لمختلف الأعمار، منها دوارة سانتا الكبرى، لعبة أكواب الشاي اللامعة، لعبة طيّارات فروستلايت، لعبة بحّارة الثلج، وتجربة بالونات الثلج الشتوية. ويمكن للعائلات المشاركة في لعبة سيارات العاصفة وعيش متعة التصادم والتحدي، بالإضافة إلى تحدي قطار دودة الثلج المصغر المليء بالانعطافات. كما تقدم المنطقة ألعاباً وتحديات تفاعلية تمزج بين المتعة وروح المنافسة، مثل تحدي هدايا العيد وتحدي ذوبان الثلج.



حديقة الثلوج

وللباحثين عن المغامرة والتشويق، تقدم حديقة «تساقط الثلوج» ملعباً شتوياً متكاملاً مليئاً بالمرح الجليدي، حيث يمكن للزوّار خوض جولة تزلُّج خلابة حول بحيرة الجليد المتلألئة، وهي مساحة مضاءة تتيح للصغار الانزلاق على الجليد بأمان. كما يمكنهم الدخول إلى تجربة كرة الثلج العملاقة لالتقاط صور مميزة داخل قبة مغلقة مليئة بثلوج دوّارة، بالإضافة إلى خوض مغامرة الألعاب المطاطية ذات الطابع الجليدي، والقفز مع البطاريق في حديقة بطريق الثلج، والتجول داخل القصر المتجمد، وصولاً إلى تحدّي القطب الشمالي، مسار الحواجز الهوائي، المليء بالتسلق والانزلاق والأنفاق الملتوية.



قرية سانتا

وفي قلب منطقة «قرية سانتا»، يستمتع الزوّار يومياً مع حفل إضاءة الشجرة العملاقة التي تتوهج بالأضواء المتلألئة. وتستمر الأجواء الخيالية مع لقاء سانتا المرح، الذي يمنح الصغار فرصة لمشاركة أمنياتهم معه، والتقاط الصور التذكارية.



ورشة الشتاء

تُعد «ورشة الشتاء» ملاذاً للإبداع والأجواء الاحتفالية، حيث تُشجِّع الأطفال على إطلاق مواهبهم الفنية، من خلال مجموعة من الأنشطة المستوحاة من عالم الفنون، مثل تلوين النيّون لصنع زينة متوهجة، فن الأكريليك على القماش، تقنية صبغ القمصان، تزيين الشموع، وابتكار زخارف رخامية.



الأكواريوم الوطني

يضيف الأكواريوم الوطني مساحة مُفعمة بالطبيعة إلى «مهرجان ياس الشتوي»، تقودها حدائق الفراشات الساحرة، أول محمية فراشات في أبوظبي، التي تضم نباتات استوائية وأكثر من 10 آلاف فراشة طليقة. كما يمكن للزوّار المشاركة في ورش إبداعية مثل زراعة شتلة صغيرة، ومحطة الاكتشاف المجهري التعليمية.