علماء يطورون علاجاً جينياً جديداً لمرض باركنسون

ممرض يساعد امرأة مصابة بمرض باركنسون(أرشيفية)
28 ديسمبر 2025 08:39

أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا غوليكوفا، أن مركز إعادة البرمجة الجينية والعلاج الجيني طوّر دواء لعلاج مرض باركنسون، من المقرر البدء بإجراء التجارب ما قبل السريرية عليه.

 

وقالت إن المركز أجرى أيضا أبحاثا لتطوير أدوية فعّالة وآمنة في مجال العلاج الجيني، بما في ذلك أساليب مبتكرة لعلاج ضمور العضلات الشوكي.

 

ومن المعروف أن الشفاء التام من مرض باركنسون لا يزال مستحيلا في الوقت الراهن، لذا تقتصر العلاجات المتوفرة حاليا على إبطاء تطور المرض والتخفيف من أعراضه.

 

وتشير مؤسسة باركنسون العالمية إلى أنه يتم تشخيص نحو 30 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض سنويا حول العالم، كما تتوقع أن يصل عدد المصابين إلى ما بين 12 و15 مليون شخص بحلول عام 2040.

 

وكانت المؤسسة الروسية للعلوم قد أعلنت في مارس 2025 عن اكتشاف إنزيم "الكاثيبسين D"، الذي تبيّن، على عكس التوقعات، أنه لا يسهم في علاج المرض، بل يزيد من حدّته؛ إذ يحفّز تكوّن الأميلويدات، وهي بروتينات مشوّهة تلعب دورا رئيسيا في تطور كلّ من مرض باركنسون ومرض ألزهايمر.

 

ويُعدّ مرض باركنسون اضطرابا عصبيا تنكّسيا مرتبطا بالتقدم في العمر، يتميّز بضعف الحركة وحدوث تغيّرات إدراكية، وينتج عن تلف الخلايا العصبية المسؤولة عن إفراز مادة الدوبامين.

 

 

المصدر: وام
