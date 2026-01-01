الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

المغنية بيونسيه تصبح مليارديرة

المغنية الأميركية بيونسيه
1 يناير 2026 23:12

أصبحت المغنية الأميركية بيونسيه مليارديرة، وهي خامس فنانة تحقق هذا الإنجاز، وفق ما أعلنت مجلة "فوربس".
بذلك، تنضم الفنانة البالغة 44 عاما إلى لائحة الفنانين من المليارديرات التي تضم زوجها مغني الراب جاي زي، وتايلور سويفت وبروس سبرينغستين وريهانا، وفقا لمجلة "فوربس" المعروفة بتصنيفاتها لأغنى أغنياء العالم.
وحقّقت بيونسيه هذا الإنجاز بعد سنوات مربحة للغاية.
في العام 2023، حققت جولتها العالمية "Renaissance" إيرادات بلغت قرابة 600 مليون دولار أميركي.
ثم أعادت تشكيل مسيرتها الموسيقية عام 2024 بألبوم "كاوبوي كارتر" الذي حاز جائزة "غرامي"، قبل أن تنظم الجولة الأكثر ربحا في العالم عام 2025.
وبدمج هذه الأرباح مع الدخل من كتالوغ موسيقاها وصفقات أخرى، قدّرت مجلة "فوربس" أن بيونسيه حققت 148 مليون دولار عام 2025 قبل الضرائب، ما يجعلها ثالث أعلى الموسيقيين أجرا في العالم.
وذكرت المجلة أنه رغم أن بيونسيه وسعت إمبراطوريتها التجارية بمشاريع مثل علامة تجارية للعناية بالشعر وخط ملابس، فإن معظم ثروتها الشخصية مستمدة من موسيقاها إلى جانب جولاتها العالمية.

المصدر: آ ف ب
بيونسيه
ملياردير
آخر الأخبار
درجات الحرارة
التعليم والمعرفة
2025 رابع أكثر الأعوام حرارة في بلجيكا
اليوم 13:01
تعبيرية
الأخبار العالمية
غرق مركب يقل أكثر من 200 مهاجر قرب سواحل غامبيا
اليوم 12:53
أرشيفية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية في قطاع غزة
اليوم 12:32
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
اليوم 12:20
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «الوثبة للتمور» ينطلق 9 يناير
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «الوثبة للتمور» ينطلق 9 يناير
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©