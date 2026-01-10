الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الترفيه

هدى حسين في «الغميضة» و«دراما كوين»

هدى حسين في «الغميضة» و«دراما كوين»
10 يناير 2026 16:11

علي عبد الرحمن (القاهرة)

 

تواصل الممثلة هدى حسين حضورها الدرامي في الموسم الرمضاني، من خلال مشاركتها في عملين دراميين، «الغميضة»، و«دراما كوين».
يشارك في بطولة «الغميضة» عبد الرحمن العقل، وليلى عبدالله، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي، وتجسّد فيه شخصية «وداد»، السيدة القوية، وتعود أحداثه إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي، حيث يطرح مجموعة من القضايا والمشكلات الاجتماعية عبر شخصيات متعددة، ضمن إطار درامي مشوّق يعتمد على التشويق.
ويشارك في بطولة «دراما كوين» حمد أشكناني، وروان العلي، من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج مناف عبدال. وينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية العائلية بإطار كوميدي، ويتناول حكايات مستوحاة من الحياة اليومية، من خلال شخصيات تعكس تناقضات إنسانية. وتدور أحداث المسلسل حول علاقة الأم ببناتها، وما يرافقها من مواقف حياتية، إلى جانب التحديات الأسرية، ضمن معالجة قريبة من الواقع الخليجي وبأسلوب سلِس.

هدى حسين
