من الحارة إلى الدراما.. 12 حكاية شعبية على شاشة رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشهد الدراما العربية في الموسم الرمضاني المقبل، حضوراً لافتاً للأعمال ذات الطابع الشعبي، حيث تقترب العدسات من حياة الناس في الشوارع والبيوت والأسواق، وتعيد تقديم علاقة البطل بمحيطه الشعبي من خلال قصص تمزج بين الواقع والخيال الاجتماعي.



1 - «الكينج»

يقدِّم الكاتب محمد صلاح العزب، مع المخرجة شيرين عادل، حكاية تنطلق من شخصية زعيم «مافيا» عالمي، يؤديها محمد عادل إمام، يجد نفسه داخل منطقة شعبية بعد سلسلة أزمات تغيّر مسار حياته وتعيد ترتيب قوته، وتتشابك قصته بعلاقة غير تقليدية مع «هدية»، التي تمنح العمل بعداً إنسانياً يخفف من خشونة عالم القوة، ويشارك في بطولة العمل ميرنا جميل، وكمال أبو رية.



2 - «عباس الريس»

تكتب ورشة «ملوك» ويُخرج أحمد خالد موسى، عملاً تدور حكايته حول «عباس» الذي يجسده عمرو سعد، وهو شاب نشأ في حارة بسيطة يحاول تحسين وضعه الاجتماعي عبر العمل في مهن متعددة. وتنقلب حياته حين يقع ضحية خداع داخل الحارة، فيبدأ رحلة معاكسة لاستعادة حقه عبر خطة انتقامية، ويشاركه البطولة حاتم صلاح، وسما إبراهيم.



3 - «علي كلاي»

يعود الكاتب محمود حمدان، مع المخرج محمد عبد السلام، إلى تقديم قصة «علي» الذي يلعب دوره أحمد العوضي، الملاكم الذي خرج من حي شعبي بحلوان، وظل يحلم بالبطولات العالمية بينما يتكئ على عمله في دار أيتام وتجارته لقطع الغيار ليضمن قوت يومه. وبين صراعات الشارع وضغوط الأسرة، يتحرك البطل في رحلة صعود يختلط فيها الحلم بالقسوة. وتشاركه البطولة درّة، ومحمد ثروت.



4 - «درش»

يكتب محمود حجاج ويُخرج أحمد خالد أمين، دراما تعتمد على غموض الذاكرة، إذ تدور الحكاية حول رجل يفقد هويته ويبدأ رحلة بحث تكشف صراعات متشابكة، بينما تتبدّل أمامه الوجوه داخل الحارة، ويقدّم مصطفى شعبان شخصية «درش» الذي يحاول تثبيت مكانته وسط تغير سريع.



5 - «منّاعة»

يروي الكاتب عباس أبو الحسن قصة فتاة تُدعى «منّاعة» تدخل صراعاً قاسياً في منطقة الباطنية، ضمن حبكة من إخراج حسين المنباوي، تعود إلى حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وتتقاطع قصة البطلة التي تؤديها هند صبري مع تحولات المجتمع الشعبي حين كانت الحارة مسرحاً لاقتصاد خفي يغيّر وجه العلاقات.



6 - «جراب الحاوي»

يكتب محمد الحناوي ويُخرج وائل إحسان حكاية المحامي الشهير «حسن كمارا»، الذي يؤديه محمد سعد، في أول خروج صريح له من عباءة الكوميديا، ويعيش البطل في قلب حارة تتنازعها القوى والنفوذ، ليجد نفسه داخل صراع يدفعه لإعادة تعريف ذاته وموقعه في المجتمع.



7 - «نبلاء دمشق»

في هذا العمل يقدّم المخرج فادي وفائي، نصّاً اجتماعياً كتبه فريق العمل، ليقود أيمن زيدان وسامر إسماعيل ومرام علي، داخل عالم تتقاطع فيه مصالح عائلات دمشقية نافذة، حيث تبدأ الحكاية من بيوت النخبة وتنتهي عند الأزقّة التي تتأثر بصراعاتها، في سرد يوازن بين ملامح المجتمع القديم وتحوّلات الحاضر، ويكشف طبقات النفوذ المتشابكة في العاصمة.



8 - «النويلاتي»

ينسج الكاتب عثمان حجي، نصاً تراثياً ذا روح فانتازية، من إخراج يزن شربتجي وإشراف رشا شربتجي، لتدور الحكاية حول مهنة «النويلاتي» وشيوخ الكار في قلب دمشق القديمة. يقود البطولة سلوم حداد وديمة قندلفت وباسم ياخور، وهم يدخلون دهاليز الأسواق القديمة، حيث تتصارع الحرف على النفوذ ويصبح الحفاظ على الإرث المهني معركة يومية تكشف خبايا المجتمع الدمشقي.



9 - «الحريقة»

يعتمد المؤلفان عثمان جحي، ومؤيد النابلسي، والمخرج أحمد إبراهيم أحمد على حبكة تتبع التاجر المخضرم «أيوب»، الذي يجسده غسان مسعود، وهو يواجه مطامع ابن شقيقه الساعي للسيطرة على سوق الحريقة. ومن خلال هذا الصراع، يفتح المسلسل باباً على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في دمشق، كاشفاً كيف تتداخل السلطة بالقرابة، وكيف يتحوّل السوق إلى ساحة نفوذ لا تقل تعقيداً عن السياسة.



10 - «مولانا»

يقدّم المخرج سامر البرقاوي، رؤية درامية ذات طابع صوفي، عبر نص يتقدّم فيه الممثل تيم حسن، بدور رجل يعيش مواجهة داخلية بين أسئلته الروحية ومتطلبات الحياة اليومية، بينما تشاركه نور علي مسار التحوّل. وفي قلب بيئة دمشقية نابضة، يتتبع المسلسل رحلة تبحث عن المعنى وسط ضجيج العلاقات الاجتماعية، ليقدّم حالة درامية تقوم على التأمل والتصادم مع الذات.



11 - «شارع الأعشى 2»

العمل مستوحى من رواية «غراميات شارع الأعشى» للكاتبة بدرية البشر، ومن إخراج أحمد كاتيكسيز. ويواصل فريق العمل تقديم الجزء الثاني من الحكاية، حيث تتصدر البطولة إلهام علي وخالد صقر في استمرار لأحداث الجريمة التي أنهت الجزء الأول، مع كشف أسرار جديدة تُعيد ترتيب العلاقات داخل الشارع الشعبي، وتضع الشخصيات أمام قرارات مصيرية وسط بيئة اجتماعية مكتظة بالتحديات.



12 - «خطوات صغيرة»

تعود هبة الدري لتقود سرداً اجتماعياً يكتبه أنفال الدويسان ويخرجه منير الزغبي، حيث يسلّط العمل الضوء على حياة الأسرة الخليجية وأزماتها اليومية، في عمل يعكس التحديات الواقعية للعلاقات الأسرية والمجتمعية. يشارك البطلة حمد الهماني، محمد الدوسري، ومحمد الرمضان.