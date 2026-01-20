الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

محمود حميدة.. قاضٍ في «فرصة أخيرة»

محمود حميدة
20 يناير 2026 15:48

سعيد ياسين (القاهرة)
يشارك محمود حميدة في سباق الدراما الرمضانية، من خلال مسلسل «فرصة أخيرة»، مع طارق لطفي، محمود البزاوي، ندى موسى، تأليف أمين جمال ومحمود عزت، وإخراج أحمد عادل سلامة.
وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حول قصة قاضٍ، يجسِّد دوره حميدة، يتعرض للخطر بسبب واقعة تشهد تحولات وتطورات تؤثر على حياته بالكامل، ويدخل في صراعات كبيرة مع أحد رجال الأعمال بسببها، ويُركّز العمل على قضايا العدالة والاختيارات المصيرية، ويتألف من 15 حلقة.
وأكد حميدة أن عرض الأعمال في رمضان لا يزال يمثّل بالنسبة له بريقاً وحضوراً مميزاً، خصوصاً بعد النجاح اللافت على الصعيدين النقدي والجماهيري لمسلسل «ولاد الشمس»، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركه بطولته أحمد مالك، طه دسوقي، وفرح يوسف، ومن قبله «لما كنا صغيرين».
كما يشارك محمود حميدة في بطولة مسلسل «+ 90»، مع مريم الخشت، معتز هشام، ومحمد محمود، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسّد فيه شخصية مطرب، ويقدم عدداً من الأغنيات.
وعلى صعيد السينما، ينتظر حميدة عرض فيلمين جديدين انتهى من تصويرهما، «الشيطان شاطر»، مع أحمد عيد، زينة، عبد العزيز مخيون، حنان سليمان، ومحمد أنور، تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن، و«فرقة الموت» مع أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، وأمينة خليل، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

