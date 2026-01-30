وفاة كاثرين أوهارا نجمة "هوم ألون" عن عمر 71 عاماً

توفيت كاثرين أوهارا الممثلة الحائزة على جائزة إيمي، والتي أضفت شهرة عالمية لشخصية مويرا روز غريبة ​الأطوار في مسلسل (شيتس كريك)، ‌عن عمر ناهز ​71 عاماً، حسبما أعلن ⁠مارك ‌جورفيتز مدير أعمالها.

ومن بين الأدوار الأخرى، لعبت أوهارا أيضا دور كيت ⁠مكاليستر، والدة شخصية ماكولي كولكين في ⁠فيلم (هوم ألون) أو "وحيد في المنزل" ، ​ودور ديليا ديتز في فيلم (بيتلجوس). ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن بيان ​صادر عن وكالة الفنانين ‍المبدعين أنها توفيت اليوم الجمعة في منزلها في لوس أنجليس بعد صراع ‍قصير مع المرض.

وفازت ⁠أوهارا بجائزة ​إيمي لأفضل ممثلة كوميدية عام 2020 ​عن أدائها لشخصية روز في ‍مسلسل "شيتس كريك"، وساهمت في تصدر المسلسل قائمة جوائز جولدن جلوب لعام 2021.