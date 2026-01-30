وفاة كاثرين أوهارا نجمة "هوم ألون" عن عمر 71 عاماً

توفيت كاثرين أوهارا الممثلة الحائزة على جائزة إيمي، والتي أضفت شهرة عالمية لشخصية مويرا روز غريبة الأطوار في مسلسل (شيتس كريك)، عن عمر ناهز 71 عاماً، حسبما أعلن مارك جورفيتز مدير أعمالها.
ومن بين الأدوار الأخرى، لعبت أوهارا أيضا دور كيت مكاليستر، والدة شخصية ماكولي كولكين في فيلم (هوم ألون) أو "وحيد في المنزل" ، ودور ديليا ديتز في فيلم (بيتلجوس). ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن بيان صادر عن وكالة الفنانين المبدعين أنها توفيت اليوم الجمعة في منزلها في لوس أنجليس بعد صراع قصير مع المرض.
وفازت أوهارا بجائزة إيمي لأفضل ممثلة كوميدية عام 2020 عن أدائها لشخصية روز في مسلسل "شيتس كريك"، وساهمت في تصدر المسلسل قائمة جوائز جولدن جلوب لعام 2021.